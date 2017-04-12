رقیبان ایثار قم در لیگ برتر برای قهرمانی هزینه زیادی کرده بودند

جواد شهره غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در فصل اخیر لیگ برتر بسکتبال با ویلچر، کادر تیم ما و ۳ بازیکن لیگی شامل ۴۵ درصد تیم از استان قم بودند و بقیه بازیکنان ما غیر بومی بوده و به تیم ایثار قم کمک کردند اما حریفان ما هزینه زیادی برای موفقیت کرده بودند.



وی افزود: تیم پیام مخابرات اصفهان از اسپانیا بازیکن گرفته بود و تیم شهرداری آمل بودجه زیادی برای قهرمانی صرف کرد و حتی تیم فارس نیز تیم قدرتمندی بود و هیچ تیم ضعیفی در لیگ برتر وجود نداشت و همین مسئله کار ما را با توجه به داشته‌هایمان در لیگ برتر سخت کرد.



سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم، گفت: ما می‌خواستیم از نقاط ضعف دیگر تیم‌ها استفاده کنیم اما می‌دانستیم که همه چیز غیر قابل پیش بینی است و نمی‌توان پیش‌بینی خاصی در مورد قهرمانی داشت و در نهایت نمایش خوبی داشتیم اما اشتباهات در مرحله آخر سبب شد چهارم شویم.



شهره غلامی بیان داشت: من یک مربی بسکتبال هستیم اما کار با معلولان کار فوق العاده خاصی است. در بسکتبال چرخی وجود ندارد و همه چیز در اختیار شماست. اما در بسکتبال با ویلچر هم باید ویلچر را کنترل کنید و هم بدن خود را. این یک کار دشوار و ویژه است.



وی عنوان کرد: کار بر روی ویلچر تاکتیک خاص خود را دارد و نمی‌توان با تاکتیک‌های صرف بسکتبال در آن موفق شد. بازیکنان کلاس بندی خاص خود را دارند. کمک به معلولان برکت است. من به عنوان یک مربی دستمزد بالایی ندارم اما برکت همین دستمزد ناچیز برای من ارزشمند است.



سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در مورد این که ممکن است سرمربی تیم ملی شود تصریح کرد: محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون به من گفت که رزومه‌ات را بیاور. من ۴۰ برگ رزومه تحویل وی دادم. یکی از آرزوهای من این است که بتوانم در المپیک مربی تیم ملی باشم. خیلی از بازیکنان بزرگ ایران از من می‌پرسند چرا مربی تیم ملی نمی‌شوی. این جا خواسته من مطرح نیست. اگر از من بخواهند حاضرم به تیم ملی کمک کنند.