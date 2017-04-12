اتحادیه اروپا درک درستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید تحریم های حقوق بشری علیه کشورمان توسط اتحادیه اروپایی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران روند تکراری و ناسالم برخوردهای دوگانه و سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، از جمله تمدید تحریم های یک جانبه غیرمشروع به بهانه نقض حقوق بشر، که سیاستی شکست خورده و ناکارآمد است را محکوم می کند.

وی افزود: متاسفانه اتحادیه اروپا نشان داده است که درک درست و واقع بینانه ای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ندارد و با برخوردهای کاملا سیاسی، چشمان خود را بر واقعیات مربوط به حقوق شهروندی در نظام مردمسالاری دینی در ایران بسته است.

قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران فارغ از این قبیل وارونه نمایی ها و جوسازی ها به مسیر خود در حفظ و ارتقاء حقوق شهروندان خود بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه خواهد داد.