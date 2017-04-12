  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

قاسمی در واکنش به تمدید تحریم های حقوق بشری:

اتحادیه اروپا درک درستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد

اتحادیه اروپا درک درستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: اتحادیه اروپا نشان داده است که درک درست و واقع بینانه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ندارد و برخوردهای آنها کاملا سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید تحریم های حقوق بشری علیه کشورمان توسط اتحادیه اروپایی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران روند تکراری و ناسالم برخوردهای دوگانه و سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، از جمله تمدید تحریم های یک جانبه غیرمشروع به بهانه نقض حقوق بشر، که سیاستی شکست خورده و ناکارآمد است را محکوم می کند.

وی افزود: متاسفانه اتحادیه اروپا نشان داده است که درک درست و واقع بینانه ای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ندارد و با برخوردهای کاملا سیاسی، چشمان خود را بر واقعیات مربوط به حقوق شهروندی در نظام مردمسالاری دینی در ایران بسته است.  

قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران فارغ از این قبیل وارونه نمایی ها و جوسازی ها به مسیر خود در حفظ و ارتقاء حقوق شهروندان خود بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه خواهد داد.

کد مطلب 3951058
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها