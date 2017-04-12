حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیرگذاری دستگاههای فرهنگی در حوزه تولید و اشتغالزایی، اظهار کرد: دستگاههای فرهنگی میتوانند با فرهنگسازی و بهرهگیری از پتانسیل تبلیغی خود نقش مهمی را در نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی جوانان و نوجوانان داشته باشند.
به گفته وی اشتغالزایی نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و این امر بافرهنگی سازی توسط دستگاههای اجرایی و فرهنگی ممکن خواهد شد.
حجتالاسلام مسعودی با تأکید بر اینکه بسیاری از علما و بزرگان بر استفاده از تولیدات داخلی تأکیددارند، گفت: برخی از کالاهای ایرانی از کیفیت بهتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی برخوردار هستند ولی مردم به دلیل عدم شناخت کافی مبادرت به خرید کالای خارجی میکنند.
مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز تأکید کرد: باید تلاش کنیم که با حمایت از تولید داخل نقش اثرگذاری در اشتغالزایی ایفا کنیم در این صورت آسیبهای اجتماعی نیز به نحو مطلوبی کاهش مییابد.
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