بازگشت آنا نعمتی به تئاتر با «بانوی نامه ها»

به گزارش خبرگزاری مهر، آنا نعمتی که پیش تر در نمایش هایی نظیر «ناقوس ها برای چه به صدا در می آیند»، «مرغ سحر»، «چنگیز خان» و «سیزده» حضور در عرصه بازیگری تئاتر را تجربه کرده است این بار با عنوان مجری طرح با نمایش «بانوی نامه ها» همراه می شود.

در خلاصه ی این اثر نمایشی چنین آمده است: دوشیزه ایرنه راداک از نامه‌­هایش می­‌گوید که برای مراکز و آدم­‌های مختلف نوشته و خطاهای شان را گوشزد کرده است. او درباره­‌ اطرافیان قضاوت و گاهی فضولی می­‌کند.

از دیگر عوامل می توان به سعید حسنلو (مشاور طراح صحنه)، مهرنوش بلمه (طراح لباس)، سارا جوادزاده (طراح گریم)، مهدی نعمتی (طراح پوستر و بروشور)، الهام دهقانی (طراح حرکت)، سارا حدادی (مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی)، پانته‌­آ حقویردی زاده، محمدحسین فیاض (گروه کارگردانی)، مصطفی حسین (عکاس) و رسول طاهر بخش (نور و صدا) اشاره کرد.

این اثر روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه با حضور هنرمندان ساعت ۱۹ در تئاتر باران افتتاح می شود.