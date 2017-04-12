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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

بازگشت آنا نعمتی به تئاتر با «بانوی نامه ها»

بازگشت آنا نعمتی به تئاتر با «بانوی نامه ها»

«بانوی نامه ها» به نویسندگی آلن بنت، کارگردانی بهاره مشیری و به تهیه کنندگی امیر هاشمی از پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه به مدت ۶ شب روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنا نعمتی که پیش تر در نمایش هایی نظیر «ناقوس ها برای چه به صدا در می آیند»، «مرغ سحر»، «چنگیز خان» و «سیزده» حضور در عرصه بازیگری تئاتر را تجربه کرده است این بار با عنوان مجری طرح با نمایش «بانوی نامه ها» همراه می شود.

در خلاصه ی این اثر نمایشی چنین آمده است: دوشیزه ایرنه راداک از نامه‌­هایش می­‌گوید که برای مراکز و آدم­‌های مختلف نوشته و خطاهای شان را گوشزد کرده است. او درباره­‌ اطرافیان قضاوت و گاهی فضولی می­‌کند.

از دیگر عوامل می توان به سعید حسنلو (مشاور طراح صحنه)، مهرنوش بلمه (طراح لباس)، سارا جوادزاده (طراح گریم)، مهدی نعمتی (طراح پوستر و بروشور)، الهام دهقانی (طراح حرکت)، سارا حدادی (مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی)، پانته‌­آ حقویردی زاده، محمدحسین فیاض (گروه کارگردانی)، مصطفی حسین (عکاس) و رسول طاهر بخش (نور و صدا) اشاره کرد.

این اثر روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه با حضور هنرمندان ساعت ۱۹ در تئاتر باران افتتاح می شود.

کد مطلب 3951064
فریبرز دارایی

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