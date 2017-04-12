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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

نماینده‌ مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس:

نهضت مدرسه‌سازی برکت گامی ماندگار در راستای عدالت آموزشی است

نهضت مدرسه‌سازی برکت گامی ماندگار در راستای عدالت آموزشی است

نماینده‌ مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد برکت، در زمینه‌ مدرسه‌سازی، اقدامات این بنیاد را نهضتی برشمرد که در راستای عدالت آموزشی است.

حسن نوروزی نماینده‌ مردم رباط‌کریم و بهارستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با ارزیابی مثبت از اقدامات بنیاد برکت، اظهار کرد: بنیاد برکت در حوزه‌ مدرسه‌سازی فعال بوده و توانسته نقش مهمی در دسترسی بخش‌های محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور به مدارس مجهز و ایمن ایفا کند. 

وی با بیان این‌که حمایت بنیاد برکت از مناطق محروم در جهت تسهیل امور عمرانی، بسیاری از مشکلات این مناطق را برطرف می‌سازد، افزود: فعالیت‌های عمرانی بنیاد برکت اقدام بسیار ارزشمندی است آن هم با وجود کاهش بودجه‌ای که در دولت پیش آمده و در شرایطی که هزینه‌های ساخت و ساز بسیار افزایش یافته است. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با تأکید بر این‌که ما به نهادهای انقلابی هم‌چون بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، نیاز داریم که به میدان آمده و میدان‌داری کنند، تصریح کرد: بنیاد برکت، اقدامات ارزشمندی در جهت محرومیت‌زدایی در دستور کار خود دارد و این نهاد انقلابی باید فعالیت‌های خود به منظور خدمات‌رسانی به مردم محروم کشور را ادامه داده و متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه طرح‌های خود را عملیاتی کند.

وی با تأکید بر این‌که بنیاد برکت نهضت ساخت مدارس و مراکز مجهز آمورشی در سراسر کشور را به راه انداخته که کم‌تر نمونه‌ای مانند آن پیدا می‌شود، گفت: ساخت مدارس، انجام امور زیربنایی، ساخت مراکز بهداشتی و درمانی، توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی و کمک به رفع محرومیت در راستای آبادانی کشور، امری بی‌سابقه است که بنیاد برکت با خدمات جهادی خود به دنبال تحقق آن است.

کد مطلب 3951066

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