حسن نوروزی نماینده‌ مردم رباط‌کریم و بهارستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با ارزیابی مثبت از اقدامات بنیاد برکت، اظهار کرد: بنیاد برکت در حوزه‌ مدرسه‌سازی فعال بوده و توانسته نقش مهمی در دسترسی بخش‌های محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور به مدارس مجهز و ایمن ایفا کند.

وی با بیان این‌که حمایت بنیاد برکت از مناطق محروم در جهت تسهیل امور عمرانی، بسیاری از مشکلات این مناطق را برطرف می‌سازد، افزود: فعالیت‌های عمرانی بنیاد برکت اقدام بسیار ارزشمندی است آن هم با وجود کاهش بودجه‌ای که در دولت پیش آمده و در شرایطی که هزینه‌های ساخت و ساز بسیار افزایش یافته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با تأکید بر این‌که ما به نهادهای انقلابی هم‌چون بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، نیاز داریم که به میدان آمده و میدان‌داری کنند، تصریح کرد: بنیاد برکت، اقدامات ارزشمندی در جهت محرومیت‌زدایی در دستور کار خود دارد و این نهاد انقلابی باید فعالیت‌های خود به منظور خدمات‌رسانی به مردم محروم کشور را ادامه داده و متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه طرح‌های خود را عملیاتی کند.

وی با تأکید بر این‌که بنیاد برکت نهضت ساخت مدارس و مراکز مجهز آمورشی در سراسر کشور را به راه انداخته که کم‌تر نمونه‌ای مانند آن پیدا می‌شود، گفت: ساخت مدارس، انجام امور زیربنایی، ساخت مراکز بهداشتی و درمانی، توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی و کمک به رفع محرومیت در راستای آبادانی کشور، امری بی‌سابقه است که بنیاد برکت با خدمات جهادی خود به دنبال تحقق آن است.