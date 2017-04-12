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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

حجم سرمایه گذاری صنعتی استان زنجان ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است

حجم سرمایه گذاری صنعتی استان زنجان ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: حجم سرمایه گذاری صنعتی استان زنجان ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است

ناصر فغفوری در نشست استاندار زنجان با جمعی از بازاریان و اصناف استان زنجان،  از اشتغالزایی چهار هزار نفری طی آذرماه سال گذشته خبر داد و افزود: در دی ماه سال گذشته نیز ۸۰۰ شغل جدید در سطح استان ایجاد شده است. برای تحقق اشتغال مناسب در سطح جامعه باید نسبت به توسعه واحدهای تولیدی استان و ارتقای شاخص ها صنعتی توجه کرد که طی سال های اخیر این موضوع با جدیت در دستور کار بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ حجم سرمایه گذاری صنعتی استان زنجان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و طی سال های اخیر رشد صنعتی استان قابل توجه بود و این حجم به ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. سهم حجم سرمایه گذاری صنعتی استان از کشور نیز رشد داشته و از عدد ۱.۶ درصد به ۲.۱۴ درصد رسیده است.

فغفوری با بیان اینکه چهار اتاق صناف در استان زنجان فعال هستند، افزود: شهرستان های ابهر، خرم دره، خدابنده و  زنجان دارای اتاق اصناف هستند و سایر شهرستان به دلیل عدم حدنصاب قانونی اتاق اصناف ندارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به رشد حجم سرمایه گذاری صنعتی استان طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه گذاری صنعتی استان زنجان به ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

فغفوری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در استان زنجان وجود دارد، گفت: از این میزان ۳۳ هزار و ۳۶۴ واحد صنفی دارای پروانه کسب بوده و ۴ هزار و ۲۶۹ پروانه فاقد پروانه کسب هستند.  شهرستان زنجان بیشتری تعداد واحد صنفی را دارد.

وی تعداد اتحادیه صنفی شهرستان زنجان را ۵۸ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: شهرستان ابهر دارای ۲۰ اتحادیه و خدابنده نیز ۱۳ اتحادیه است. شهرستان خرم دره نیز دارای ۱۵ اتحادیه صنفی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از شناسایی ۴ هزار و ۲۶۹ واحد صنفی بدون مجوز طی سال گذشته خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه های صنفی و واحدهای صنفی این اقدام صورت گرفته است. امیدواریم مطابق با دستورالعمل های ابلاغی این تعداد را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 3951068

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