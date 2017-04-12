مسابقه «مسئولیت شکست سکوت مطلق» برای تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که تاکنون میزبان مهمانانی همچون فریندخت زاهدی، فرهاد مهندس پور، صادق رشیدی، منوچهر اکبرلو، محمد لقمانیان، فارس باقری، امیر سلطان احمدی و میثم عبدی بوده تا نیمه اردیبهشت ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۸ به اجراهای خود ادامه می دهد.

در این نمایش سارا شاهرودیان، متین گودرزی، نگین کشفی، بهداد بلیغ فر، اسماعیل کمالی دهقان و ساینا سراج به ایفای نقش می پردازند. رضا صمد پور (تهیه کننده)، ایمان یزدی (مدیر تولید)، محمدرضا جدیدی (طراح موسیقی)، سعیده رمضان زاده (طراح ویدیو و مشاور کارگردان)، زهره بهروزی نیا (طراح لباس)، مصطفا مرادیان (طراح صحنه)، افسانه قلی زاده (طراح گریم)، تانیا یزدانی (مشاور رسانه ای) و یاسمن طاهری (روابط عمومی) از دیگر عوامل این نمایش هستند.

گروه نمایش «مسئولیت شکستن سکوت مطلق» مسابقه ای برای تماشاگرانی که نظرات خود را طی یادداشتی ارسال کنند، برگزار می کند.