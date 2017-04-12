موفقیت در بخش کاتا ما را از جودو غافل کرده است

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما از فدراسیون جودو گلایه مندیم. در زمستان سال گذشته در مجمع انتخابات هیئت جودوی استان قم نماینده‌ای از فدراسیون جودو حضور نداشت و حضور یک نماینده می‌توانست اهمیت فدراسیون نسبت به هیئت جودوی استان را نشان دهد.

وی افزود: شاید اگر آقایان برای بررسی وضعیت جودوی قم به قم می‌آمدند من هم در پاسخ به مطالبات اهالی جودو قول می‌دادم که سالنی اختصاصی به هیئت جودوی قم اختصاص دهم اما این موضوع را به حضور رئیس فدراسیون در قم و بازدید وی از امکانات موجود موکول می‌کنم تا ببینیم وضعیت جودوی قم تا چه اندازه برای فدراسیون اهمیت دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: برنامه‌هایی که هیئت جدید جودو اعلام کرده برنامه‌هایی جالب توجه و مناسب است به شرطی که این برنامه‌ها محقق شود. در هیچ رشته ورزشی سراغ ندارید که بدون رشد مربی و داور، ورزشکار رشد کند مگر اینکه قهرمانان و استعدادهای شناسایی شده برای تمرین و پیشرفت به خارج از استان نقل مکان کنند.

عابدی بیان داشت: اگر سالاری و صحرایی در تیم ملی کاتا نبودند جودوی قم آیا مورد دیگری برای افتخار داشت؟ موفقیت ما در کاتا ما را از موفقیت در جودو غافل کرده است. ما ۵۶۳ نفر جودوکار داریم و رئیس هیئت جودو و اهالی این رشته از ما می‌خواهند که سالنی اختصاصی در اختیار جودوی قرار دهیم اما این امر مقدور نیست.

وی عنوان کرد: ما در حال حاضر بر اساس آمار هیئت پزشکی ورزشی استان قم بر مبنای ورزشکار بیمه شده، ۱۸۶ نفر بانوی جودوکار در قم داریم. در بیشتر رشته‌ها بانوان دو سوم جمعیت ورزشکاران را تشکیل می‌دهند اما در جودو این آمار به یک سوم هم نرسیده است. در بخش قهرمان پروی باید اتفاق‌های بهتری رخ دهد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در بخش بانوان ۲ دوره مسابقه استانی جودو برگزار شده است و در بخش مردان، هیچ مسابقه‌ای نداشتیم و این جای گلایه دارد. در بخش رده‌های سنی پایه نیاز به تلاش و فعالیت بیشتری داریم تا در آینده جایگزینی برای قهرمان‌های آینده وجود داشته باشد.