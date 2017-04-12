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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

در راستای برنامه های هفته هنر انقلاب صورت گرفت:

افتتاح نمایشگاه آثارتجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸ اثر

افتتاح نمایشگاه آثارتجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸ اثر

یاسوج- نمایشگاه مجموعه آثار تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸ اثر در زمینه های مختلف افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت شهید سید مرتضی آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی نمایشگاه مجموعه تولیدات یک ساله تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در رشته های نقاشی، گرافیک و عکس با حضور رئیس حوزه هنری استان و جمعی از هنرمندان افتتاح شد.

شریف اسلامی رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد  در این  مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی  آمادگی حوزه هنری برای حمایت از تولیدات فاخر هنری را اعلام کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه نتیجه زحمات و تلاش های یک ساله هنرمندان استان در عرصه  تجسمی است.

عبدالرسول شریفی  مدیر واحد هنرهای تجسمی این مرکز نیز در این مراسم  گفت: این نمایشگاه مروری بر فعالیت ها و عملکرد واحد تجسمی حوزه هنری استان در یک سال گذشته است.

شریفی تاکید کرد: در این نمایشگاه ۴۸ اثر تجسمی در رشته های عکس، پوستر و نقاشی از مجموعه تولیدی در سال گذشته بر روی دیوار رفته است.

شریفی هدف از برگزاری  این نمایشگاه را معرفی دست آوردها و ظرفیت های تجسمی حوزه هنری عنوان کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه از ۲۱ فروردین لغایت ۲۸ فروردین در نگارخانه باران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دایر است.

کد مطلب 3951076

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