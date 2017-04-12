«نانسی پلوسی» خواستار برکناری سخنگوی کاخ سفید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، نانسی پلوسی رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ خواست تا سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید را به علت «کم اهمیت جلوه دادن وحشت هولوکاست» از کار برکنار کند.

شون اسپایسر روز سه شنبه گفته بود بشار اسد حتی از آدولف هیتلر هم بدتر است زیرا «هیتلر حتی به استفاده از سلاحهای شیمیایی فکر هم نکرد».

این اظهارات، خشم یهودیان را برانگیخته است، زیرا نازی ها برای کشتار یهودیان، بیشتر از اتاقهای گاز استفاده می کردند. علاوه بر انجمنهای مختلف یهودیان در آمریکا، عده ای از دموکراتها نیز اظهارات اسپایسر را تقبیح کرده اند.

علاوه بر پلوسی که خواهان اخراج اسپایسر شده بود، دونالد پین نماینده جمهوریخواه نیز خواهان استعفای وی شده است.