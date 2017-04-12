  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

«نانسی پلوسی» خواستار برکناری سخنگوی کاخ سفید شد

«نانسی پلوسی» خواستار برکناری سخنگوی کاخ سفید شد

رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا خواهان برکناری سخنگوی کاخ سفید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، نانسی پلوسی رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ خواست تا سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید را به علت «کم اهمیت جلوه دادن وحشت هولوکاست» از کار برکنار کند.

شون اسپایسر روز سه شنبه گفته بود بشار اسد حتی از آدولف هیتلر هم بدتر است زیرا «هیتلر حتی به استفاده از سلاحهای شیمیایی فکر هم نکرد».

این اظهارات، خشم یهودیان را برانگیخته است، زیرا نازی ها برای کشتار یهودیان، بیشتر از اتاقهای گاز استفاده می کردند. علاوه بر انجمنهای مختلف یهودیان در آمریکا، عده ای از دموکراتها نیز اظهارات اسپایسر را تقبیح کرده اند.

علاوه بر پلوسی که خواهان اخراج اسپایسر شده بود، دونالد پین نماینده جمهوریخواه نیز خواهان استعفای وی شده است.

کد مطلب 3951078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یسیش ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      حداقل یک چیز مقدس و نهایت تابو در غرب وجود دارد آن هم آشویتس و هلو کاست هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها