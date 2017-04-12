صادرات خراسان جنوبی۲۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس جویبان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: طی سال گذشته بالغ بر ۴۲ میلیون دلار کالای تولیدی استان به کشورهای دیگر صادر شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد را نشان می دهد.

وی همچنین از صادرات ۱۸۱ میلیون دلار کالا از گمرکات استان طی این مدت خبر داد و گفت: این میزان نیز نسبت به سال ۹۴ از نظر ریالی تفاوت چندانی نداشته اما از نظر وزنی ۲۴ درصد رشد داشته است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اضافه کرد: این امر نشان می دهد که قیمت بخشی از کالاهای صارداتی در بازارهای جهانی کاهش داشته است.

صادرات ۸۵۴ میلیون دلار کالا

جویبان با بیان اینکه در مجموع طی سال ۹۵ بالغ بر ۸۴۵ میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شده است، عنوان داشت: این رقم در سال قبل از ان حدود ۶۶۷ میلیون دلار بوده که رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین مجموع خروجی کالا از استان طی سال گذشته از نظر وزنی ۹۰ درصد رشد داشته است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه طی سال ۹۴ حدود یک سوم از صادرات کشور به افغانستان از مرز استان خارج شده است، بیان داشت: میزان صادرات استان در سال جاری نشان دهنده افزایش خروجی کالا به افغانستان و ظرفیت بالای استان در صادرات به کشور افغانستان را نشان می دهد.

جویبان با اشاره به اینکه به طور میانگین از سال ۸۸ تا سال ۹۲ میزان صادرات استان به کشور افغانستان ۱۵۶ میلیون دلار بوده است، بیان کرد: این در حالی است که از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ میانگین صادرات به افغانستان ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

وی همچنین از برپایی ۱۷۷ نمایشگاه تخصصی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از شاخصه های رشد صادرات و لازمه توسعه صادرات برپایی نمایشگاه ها است که در این راستا امسال نیز نمایشگاه های بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.