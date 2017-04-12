کاهش ۴۹.۵ درصدی صادرات خراسان شمالی/صادرات محصولات به ۲۶ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: طی سال گذشته محصولات خراسان شمالی با وزن ٧٢٨ هزار تن باارزش ٩۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به ٢٢ کشور دنیا صادر شد که نسبت به سال ۹۴، ۴۹.۵ درصد کاهش داشته است.

صمدی افزود: مشکلات کارخانه‌های بزرگ صنعتی خراسان شمالی علت کاهش صادرات استان بوده است اما در تلاش هستم امسال صادرات را افزایش دهیم.

وی با اشاره به آمار صادرات خراسان شمالی تصریح کرد: طی سال گذشته بیشترین محصولات از استان به افغانستان با ۳۴.۵ درصد، ترکمنستان با ۱۷.۵ درصد، ترکیه ۱۱.۵ درصد، هند با ۱۰.۵ درصد بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی اکران، روسیه، ترکیه، فرانسه، پاکستان، عراق، ایتالیا، هلند، آلمان، فرانسه، آذربایجان و گرجستان را ازجمله کشورهایی اعلام کرد که قرار است طی امسال صادرات انجام شود.

صمدی بیان کرد: معرفی پتانسیل‌ها و محصولات خراسان شمالی و جذب سرمایه‌گذار خارجی از هدف‌های مهم اعزام هیئت تجاری به کشورهای اروپایی است.

وی عنوان کرد: قرار است طی امسال محصولات خراسان شمالی به ۲۶ کشور صادر شود و در تلاش هستیم با سایر کشورها نیز ارتباط تجاری برقرار کنیم.

برگزاری نخستین سمینار بین‌المللی و تخصصی فرصت‌های تجاری

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از برگزاری نخستین سمینار بین‌المللی و تخصصی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری طی ۷ و ۸ اردیبهشت‌ماه امسال در بجنورد خبر داد و گفت: این سمینار با حضور مقامات اقتصادی کشور عراق و ایران درزمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برگزار می‌شود.

صمدی همچنین از اعزام خبرنگاران خراسان شمالی به‌منظور پوشش خبری دیدارهای هیئت تجاری استان با سایر کشورها خبر داد.