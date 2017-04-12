به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: استانهای توسعهیافته از گذشته به موضوع مطالعات بها دادهاند و در زمان لازم از ثمره و دستاورد مطالعات جهت اجرای طرحها و پروژهها بهره گرفتند.
وی افزود: مطالعه به منزله قطعیت در اجرای یک طرح یا برنامه نیست بلکه میتواند مهمترین نیازمندیها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در زمانی که اعتبارات مناسبی به استان ابلاغ میشود، نقشه راه اجرای پروژه باشد.
استاندار اردبیل با ذکر مثالی به مطالعات پهنههای معدنی استان اشاره کرد و گفت: این مطالعات هر چند با تأخیر انجام شده اما دستاوردهای مطلوبی داشته است.
به گفته خدابخش استانهایی مانند کرمان و یزد مطالعات معدنی خود را از مدتها قبل آغاز کردند و در حال بهرهبرداری از معادن هستند و این در حالی است که اگر مطالعات پنج سال قبل در اختیار استان اردبیل بود، امروز اقدامات گستردهای انجام میشد.
وی با ذکر مثالی به ضرورت مطالعه زودهنگام راهآهن اردبیل- پارسآباد اشاره و تأکید کرد: در سالهای گذشته این پروژه در جدول پیوست بودجه تعریف شده اما هنوز مطالعات آن به فرجام نرسیده است.
استاندار اردبیل مطالعات پهنههای معدنی را در گروه سرمایهگذاریهای سنگین و ریسکپذیر دانست و افزود: به عنوان مثال شرکت ایمیدرو سه میلیارد تومان برای این مطالعات هزینه کرده و ریسک قابلتوجهی را پذیرفته است.
خدابخش ابراز امیدواری کرد به زودی با توجه به اتمام مطالعات عملیات اکتشاف معادن استان آغاز شده و صنایع تبدیلی و تکمیلی در این عرصه فعال شوند.
وی افزود: نمونهای موفقیتآمیز از مطالعات به موقع را میتوان در مهار آبهای مرزی در شمال استان مشاهده کرد که مطالعه از سوی آب منطقهای و جهاد کشاورزی انجام شده و خود پروژه نیز آغاز شده بود.
به گفته استاندار اردبیل به دلیل مطالعات زودهنگام با سفر رئیسجمهور یک میلیارد دلار به منظور اجرای این پروژه اختصاص یافت و امروز نیز از پیشرفت مطلوب فیزیکی برخوردار است.
وی با تأکید به ضرورت مطالعه نیازمندیهای استان در حوزههای مختلف به کمبود انبارهای استاندارد کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل۸۰۰ هزار تن سیبزمینی تولید میشود اما مجموع ظرفیت انبارها ۵۰ هزار تن است.
خدابخش به جلب مشارکت تالار بورس کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: تالار بورس نیز فعالیت خود را منوط به تعریف انبارهای استاندارد کرده است.
استاندار اردبیل با اذعان به اینکه حتی صنایع تبدیلی فعال شده از جمله فرانچ فریز به انبار استاندارد سیبزمینی نیاز دارند، اضافه کرد: احداث انبار با ظرفیت ۳۱۰ هزار تن در دستور کار است.
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