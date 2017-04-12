طرح«متروکتاب»آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین گشایش این طرح که ظهر چهارشنبه برگزار شد معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد فارس راه اندازی طرح مترو کتاب را گامی در جهت سوق یافتن شیراز به سوی پایتختی کتاب ایران دانست و گفت: قطعا تا تعامل با دیگر دستگاه های فرهنگی و شهری بنا نشود این کار مهم میسر نخواهد شد.

مهدی امیدبخش تلاش فرهنگ و ارشاد اسلامی را طرح ریزی برنامه هایی برای کسب جایگاه پایتختی کتاب کشور اعلام کرد و با تمجید از سازمان قطار شهری به عنوان حامی جدی کتابخوانی شهروندان ادامه داد: این طلیعه ای است که توسط نخستین سازمان شهری روی داده و امیدواریم به زودی دیگر سازمان ها هم در این خصوص پیش گام شوند.

وی ارایه طرح هایی در قال تفاهم نامه های میان دستگاهی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این مسیر آموزش و پرورش، دانشگاه و نهادهایی که با مخاطبان گسترده ای روبه رو هستند می توانند همکاری داشته باشند.

مترو شیراز ظرفیت بزرگی برای ترویج کتابخوانی است

امیدبخش میزان مخاطبان کتاب های یک صفحه ای را در قطارشهری شیراز روزانه افزون بر ۱۵هزار نفر و دست کم ۲۰هزار شهروند عنوان کرد و گفت: این میزان شهروند می تواند ظرفیت مناسبی برای ترویج کتاب و کتابخوانی به شمار آید.

همچنین عضو هیئت رئیسه مجمع خیرین شهرساز با بیان اینکه بیگانگی مردم و شهروندان با کتاب واقعیت تلخی است که باید مورد اهتمام همگانی قرار گیرد گفت: تبلیغ کتاب در شبکه های ماهواره ای با وجود مخرب بودن این کانالها توجیه ناپذیر است.

معاون بهره برداری قطارشهری شیراز هم خواستار گسترش طرح یاشده گشت و عنوان کرد: حدود ۲ و نیم سال از بهره برداری مترو شیراز می گذرد که اکنون در حدفاصل ایستگاه احسان تا میدان نمازی در خدمت شهروندان هستیم که برخی روزهای هفته تا ۲۰هزار نفر از مترو استفاده می کنند. از این رو انتظار ما این است که ظرف امسال که خط یک به بهره برداری می رسد ظرفیت مسافری مترو شیراز چندبرابر شود و با توسعه خطوط ۶گانه قطارشهری شاید میلیونها نفر در روز از این وسیله همگانی استفاده کنند.

حسن مرادی ظرفیت بالای مترو شیراز برای کارهای فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی از این اقدامات می تواند گسترش فرهنگ کتابخوانی درون و برون قطار باشد. زیرا فضای همگانی ایستگاه های قطارشهری دارای ظرفیت مطلوبی است که می شود فرهنگ کتابخوانی را توسعه و حتی کتابخوانی را انجام داد.

کتابخوانی در واگنهای قطار لذت بخش است

وی لذت بخش ترین صحنه ای را که می توان در واگنهای مترو تجربه کرد، کتاب خواندن مسافران دانست و تصریح کرد: در دنیای امروز که ارتباطات به شیوه فضای مجازی است این طرح می تواند اقدام موفقی در جلب نسل جوان و مردم به مطالعه باشد.

وی تاکید کرد: تبادل کتاب های یک برگی می تواند در میان شهروندان فرهنگ همزیستی سالم را هم ترویج کند.

داریوش نویدگویی ناشر کتابهای یک صفحه ای هم در این مراسم با توجه به فضای مناسبی که قطار شهری شیراز دارد عنوان کرد: میزان آمد و شدی که مترو شیراز دارد جای مطلوبی است که می تواند به رواج کتاب کمک شایانی کند.

وی خطاب به مدیران شهری اظهار کرد: خدا شاهد است که دارید از اهمیت کتاب برای شهروندان غافل می شوید. بیایید در اینباره همکاری کنید و وقتی از متولیان فرهنگی نام می بریم نباید کسی خود را کنار بکشد.

علاقه مندسازی مردم به مطالعه با تولید کتابهای کم حجم

نویدگویی با تقدیر از طرح کتاب های یک دقیقه ای که در قالب کتاب یک صفحه ای توزیع می شوند این جریان فرهنگی را ترغیب کننده مردم و شهروندان در مانوس شدن با یارمهربان دانست و افزود: یکی از راه های علاقه مندسازی مردم به مطالعه تولید کتابهای کم حجم است.

میرعظیمی بنیانگذار طرح «یک دقیقه مطالعه» هم در آیین گشایش این طرح با اعلام اینکه دشمن آگاهی عدم مطالعه است بیان کرد: کتاب یار وفادار ماست و باید قدر آن را دانست.

وی همکاری سازمان قطارشهری شیراز را برای فراهم شدن فضای مطالعه را ستود و گفت: این طرح گام کوچک اما موثری برای کتابخوان شدن شهروندان است.

متولی طرح متروکتاب شیراز هم با اشاره به اینکه باغ فرهنگ میراثی است که از گذشتگان به همگان رسیده است گفت: امروز اگر بذر فرهنگی کاشته نشود تصور آینده ای روشن ممکن نیست.

ایلامی خواستار اقدام جدی در حوزه فرهنگ کتابخوانی شد و افزود: کاری که امروز با عنوان متروکتاب در آغاز سال ۱۳۹۶ به شهروندان ارایه شده در بخش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی نیازی است که احساس شد و خوشبختانه با استقبال نهادهای فرهنگی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی و قطارشهری روبه رو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این برنامه پس از رونمایی از یک عنوان از «کتاب یک صفحه/ یک دقیقه مطالعه/ یک صفحه کتاب»؛ توسط اهالی و متولیان فرهنگ و ادب با حضور در واگنهای قطارشهری شیراز کتاب های یک صفحه ای میان مسافران مترو شیراز توزیع شد.