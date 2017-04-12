رشته تحصیلی دانش آموزان با توجه به نیاز بازار کار انتخاب شود

علی صباحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدایت تحصیلی دانش آموزان اظهار کرد: هدایت تحصیلی یکی از ارکان آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: هدایت تحصیلی در واقع فرآیندی است که طی آن به دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی متناسب با رغبت و استعداد آنها کمک می شود ضمن اینکه تطبیق آن با امکانات و نیازهای جامعه هم مدنظر قرار داده می شود.

صباحی با اشاره به عنوان سال جاری «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» افزود: بحث هدایت تحصیلی با حساسیت بیشتری طی امسال دنبال می شود تا دانش آموزان بتوانند مسیر صحیحی برای تحصیلشان انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه هدایت تحصیلی موضوعی است که در چارچوب سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی اتفاق می افتد، گفت: ستادی در سطح استان برای هدایت تحصیلی تشکیل شده است.

رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: مسئله هدایت تحصیلی در طول سال مدنظر قرار دارد اما اغلب در بازه زمانی بروز می کند که دانش آموزان برای ثبت نام به مدارس مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: معیارهای استعداد و رغبت تحصیلی دانش آموزان، امکانات جامعه و نیازهای بازار کار در مقوله هدایت تحصیلی مورد توجه قرار می گیرد.

صباحی بررسی استعداد و رغبت تحصیلی دانش آموزان را رسالت آموزش و پرورش در این زمینه عنوان و بیان کرد: برای این منظور ابزارهای علمی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: دانش آموزان برای آشنایی با استعدادهایشان در آزمون استعداد شرکت می کنند و براساس امتیازاتی که کسب کرده اند به آنها رشته های تحصیلی مناسب پیشنهاد می شود.

رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری آزمون رغبت سنج خبر داد و افزود: رغبت های درونی دانش آموزان بر این اساس مشخص می شود.

وی گفت: همچنین کارنامه سه ساله دانش آموزان در دوره متوسطه اول مورد توجه قرار می گیرد که توانایی و استعداد تحصیلی دانش آموزان را مشخص می کند.

صباحی با اشاره به اینکه نتیجه هدایت تحصیلی یک انتخاب بوده و الزام آور نیست، اظهار کرد: با استفاده از این ابزارها به دانش آموزان کمک می شود تا بتوانند در آینده وضعیت شغلی مناسبی داشته و در تولید کشور نقش آفرین باشند.

وی با تاکید بر لزوم واقع بینی دانش آموزان بیان کرد: دانش آموزان برای موفقیت در ادامه تحصیل باید استعداد و رغبت تحصیلی خود را با امکانات و نیازهای جامعه تطبیق دهند چرا که دانش آموزان مجموعه ای از استعدادها را دارند که می توانند در زمینه های مختلف مشغول به تحصیل شوند.