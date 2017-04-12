به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به مناسبت حمله وحشیانه به دو کلیسای مسیحیان در مصر بیانیه‌ای صادر کرد که بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر حمله وحشیانه عوامل انتحاری داعش به دو کلیسای مصر باعث تأسف و تأثر شدید گردید.

متأسفانه گروه‌های تکفیری و ضد دین برای بدنام کردن نام اسلام و ترویج اسلام هراسی هر روز در نقطه‌ای از عالم دست به جنایت و خونریزی می‌زنند. یک روز در سوئد به عابران پیاده حمله‌ور می‌شوند و یک روز در روسیه مسافران بی‌گناه ایستگاه مترو را به خاک و خون می‌کشانند و اینک اماکن عبادی مسیحیان بی‌گناه را در شهرهای مختلف مصر هدف قرار داده‌اند.

ما بارها گفته‌ایم که رهایی از این موج خشونت و ترور نیاز به عزم جدی همه دولت‌ها و رهبران دینی جهان در عدم حمایت و برائت جویی از این گروه‌های تکفیری دارد که متأسفانه در دنیای معاصر چنین جدیتی به چشم نمی‌خورد.

اینجانب ضمن همدردی با ملت بزرگ مصر از خدای متعال می‌خواهم که به بازماندگان این حوادث تلخ، صبر و شکیبایی و به مجروحان شفا عنایت فرماید.