استاندار قزوین از چند واحد تولیدی در شهرک کاسپین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی استاندار قزوین روز چهارشنبه ضمن بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین، بر رفع مشکلات این واحدها در اسرع وقت تاکید کرد.

استاندار قزوین از یک شرکت تولید محصولات منتج از لاتکس در شهرک کاسپین بازدید کرد.

این شرکت تولیدی با ظرفیت اسمی ۱۲۰ میلیون قطعه در سال با ۲۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری اولیه زمینه اشتغال ۹۵ نفر را فراهم کرده است.

این واحد تولید انبوه محصولات خود را برای عرضه به بازار از سال ۹۲ آغاز کرد و در حال حاضر به تولید انبوه رسیده است.

این واحد تولیدی که تنها دو مشابه دیگر در کشور دارد محصولات خود را به کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و روسیه صادر می کند.

استاندار قزوین در ادامه از یک شرکت تولیدی در زمینه لوله اتصالات و مخازن کامپوزیت با ظرفیت اسمی تولید ۲۲۰ کیلومتر در سال بازدید کرد.

این واحد با ایجاد شغل برای ۳۰ نفر با ۳۰۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری راه اندازی شده است.

بازدید از شرکت تولید کننده انواع لنت دیسکی ترمز خودرو با ظرفیت اسمی تولید ۱.۵ میلیون دست لنت در سال از دیگر برنامه های استاندار در شهرک صنعتی کاسپین بود.

در این واحد تولیدی ۱۵۰ نفر شاغل هستند و۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است

عملیات نصب و راه اندازی آزمایشی ماشین آلات این شرکت در سال ۹۳ صورت گرفته که در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه است که با توجه به تامین زیرساخت های مورد نیاز در حال راه اندازی است.

در حال حاضر سالانه به تولید ۲۱ میلیون دست لنت نیاز است که از این میزان تنها۲۰ درصد در داخل تولید می شود و مابقی از طریق واردات تامین شده که کیفیت مطلوبی ندارد.

استاندار قزوین در ادامه از یک شرکت تولید انواع بیسکوئیت، کراکر و ویفر با ظرفیت اسمی ۴۴ هزار و۸۰۰ تن بازدید کرد.

این تولید کننده مواد غذایی که با ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری راه اندازی شده برای ۳۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

این واحد برای انجام طرح های توسعه خود به دریافت تسهیلات نیازمند است که استانداری برای مساعدت بانکها دستور لازم را صادر کرد.

استان قزوین با داشتن سه هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی بهره بردار یکی از قطب های اقتصادی کشور است.