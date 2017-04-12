داعش ۴ نفر از کُردهای سوری را در الرقه اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع کُردی اعلام کردند: داعش ۴ نفر از کردهای سوری را در شهر الرقه اعدام کرد.

این منابع بیان کردند: داعش این چهار نفر را در ملاءعام اعدام و سرهای آنها را در میدانی در مرکز شهر الرقه تحت اشغال این گروهک با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان دیگران آویزان کرده است.

منابع مذکور تاکید کردند: داعش شماری از کردهای وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک را در در گیری های اخیر اسیر کرده است.

شایان ذکر است که نیروهای سوریه دموکراتیک به پیشروی های خو در چارچوب عملیات خشم فرات در اطراف شهر الطبقه در غرب استان الرقه سوریه ادامه می دهند و بر منطقه الصفضافه مسلط شده اند. نیروهای سوریه دموکراتیک به دنبال بیرون راندن داعش از شهر الطبقه هستند.