تجلیل از پدران شهدای مدافع حرم

به گزارش خبرنگار مهر از پدران شهید حامد جوانی و صادق عدالت اکبری به مناسبت روز پدر به عنوان پدران نمونه در مراسم معنوی اعتکاف مسجد جامع تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم طی سخنانی گفت:ما امروز مدیون شهدای مدافع حرم هستیم که به فرموده مقام معظم رهبری اگر این شهدا و مدافعین حرم نبودند، ما باید در همدان و کرمانشاه از خاک میهن مان و نوامیس مان دفاع می کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین حسینی افزود: امروز ما به جای شهداء عطر آنها را از پدرانشان استشمام می کنیم و این برنامه به صورت نمادین به خاطر تجلیل و قدردانی از تمام پدران و خانواده شهدا بویژه شهدای مدافع حرم در جمع معتکفین مسجد جامع تبریز صورت می گیرد.