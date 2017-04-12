۹۱۰ نفر در ۸ مسجد مهدیشهر معتکف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با معتکفان مهدیشهری در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح آمار معتکفان سال۹۶، ابراز داشت: ۹۱۰ نفر از عاشقان و علاقه‌مندان به سنت معنوی اعتکاف شامل ۳۱۵مرد و ۵۹۵زن در هشت مسجد شامل یک مسجد روستایی و هفت مسجد شهری در سطح شهرستان معتکف شدند.

وی افزود: از مجموع بیش از ۹۰۰ معتکف مهدیشهر ۸۰۵ نفر در مساجد شهری و ۱۰۵ در مساجد روستایی در مراسم معنوی اعتکاف حضور دارند که این آمار نیز در هر دو بخش نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو است.

رئیس تبلیغات اسلامی مهدیشهر با بیان اینکه ۳۳۰ نفر از معتکفان در شهرستان از قشر جوان هستند، ابراز داشت: با همکاری‌های انجام شده از سوی آموزش و پرورش، ۱۸۰ نفر معتکفان از دانش‌آموزان هستند و مابقی زیر ۲۰ سال سن دارند.

تقوی با بیان اینکه ۶۳ طلبه در مراسم معنوی سنت اعتکاف مهدی‌شهر حضور دارند، گفت: با توجه به سیاست‌های حوزه علمیه، برنامه‌های فرهنگی مراسم معنوی سنت اعتکاف در شهرستان را طلاب مدیریت می‌کنند.

وی با اشاره به اجر و پاداش برگزاری مراسم معنوی سنت اعتکاف افزود: مراسم معنوی اعتکاف روزبه‌روز با رشد مثبت در استقبال مردم از این مراسم معنوی مواجه است.

رئیس تبلیغات اسلامی مهدیشهر تصریح کرد: اعتکاف یک فرصت معنوی بی‌نظیر در ماه رجب برای پاک شدن از گناهان و یافتن آمادگی‌های لازم برای حضور در ماه مبارک رمضان است.

تقوی به تهیه وتوزیع بسته های فرهنگی بین معتکفان نیز اشاره کرد وافزورد: ۸۸۰بسته فرهنگی در بین این عزیزان توزیع شد که شامل کتاب، طرح با قرآن در زلال اعتکاف، نشریه، صلوات شمار و ... بوده است.