به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید کهرام پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع خود، با اشاره به دستاوردهای موسسه رازی در سالهای اخیر، اظهار کرد: این موسسه در حوزه صنعت واکسن ظرفیت بالایی دارد باید از این ظرفیتها بهره کافی را برد.
وی محدودیت بودجه را یکی از مشکلاتی دانست که موسسه رازی با آن دستبهگریبان بود و گفت: برای افزایش بودجه این موسسه اقدامات خوبی انجام شد افزایش قابلتوجه تولیدات و میزان فروش ازجمله این اقدامات است.
رئیس سابق موسسه رازی وضعیت حال حاضر این موسسه را خوب توصیف کرد و جذب ۵۰ عضو هیئتعلمی در سال گذشته، عرضه محصولات جدید و برنامهریزی برای ۲۳ فرآورده جدید بااعتباری بالغبر دو میلیارد تومان را از مهمترین اقدامات این موسسه طی سالهای اخیر اعلام کرد.
به گفته کهرام افزایش فروش تولیدات یکی از مهمترین دغدغههای موسسه رازی است که این مهم درزمینهٔ واکسنهای طیور نمود بیشتری دارد زیرا بخش زیادی از این واکسنها به کشور وارد میشود، این در حالی است که موسسه ظرفیت تأمین کل نیاز کشور را دارد و اکنون تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: باید واردات محدود و از تولید داخل استفاده شود که متأسفانه در خصوص واکسنهای طیور این امر موردتوجه قرار نگرفته است.
وی تهیه سند برنامههای تجاریسازی محصولات فعلی و جدید موسسه، ایجاد دو مرکز رشد، تشکیل آزمایشگاه مستقل «آر.اند.دی»، تهیه اسناد و شناسنامههای فناوری، تهیه برنامه کسبوکار برای حدود ۴۰ فناوری و دانش فنی، تهیه قیمتهای تمامشده محصولات، اجرای قرارداد انتقال تکنولوژی تولید واکسن تب برفکی به بخش خصوصی و اجرای حسابداری تعهدی در موسسه را بخشی از اقدامات انجامشده عنوان کرد.
رئیس سابق موسسه رازی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ساختوساز، گفت: اجرای سه پروژه ساختمانی مهم که از سال ۸۰ آغاز و رهاشده بود در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا با صرف اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی، ساختمان تولید سرم های درمانی احداثشده و دو ساختمان دیگر نیز بر اساس تفاهمنامه با شهرداری کرج بهزودی اجرایی خواهد شد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از آغاز برنامه استراتژیک پنجساله موسسه رازی خبر داد و گفت: رازی جزء کمتر مؤسسات موجود در کشور است که قادر به صادرات و انتقال تکنولوژی است و لازم است در این مقوله نیز وارد عمل شود.
دکتر کهرام به تقویت و گسترش فعالیتهای بینالمللی و روابط عمومی در این موسسه اشاره کرد و افزود: اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی از مجلس شورای اسلامی، موفقیت بزرگی بود که زمینه تولید این واکسن را در موسسه رازی مهیا کرده و ایران را بهعنوان یکی از پنج کشور دنیا برای تولید این واکسن معرفی خواهد کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: صادرات، توسعه روابط بینالملل و انتقال تکنولوژی از مهمترین فعالیتهای موسسه رازی در سال جاری محسوب میشود.
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