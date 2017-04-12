وقف یک منزل صدمیلیون تومانی توسط همسر دهمین شهید مدافع حرم گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی فرخی گفت: همزمان با ولادت حضرت امیر المومنین علی (ع) واقف خیر اندیش فاطمه صادقی همسر دهمین شهید مدافع حرم گلستان شهید قربان نجفی در اقدامی خداپسندانه یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۰متر مربع را به نیت کمک به ایتام سادات ، امور خیریه و ترویج فرهنگ قرآنی وقف کرد .

فرخی با بیان اینکه این وقف اولین وقف در سال جاری است تصریح کرد : ارزش تقریبی این وقف ۱ میلیارد ریال برآورد شده است .

رییس اوقاف و امور خیریه علی آباد کتول وقف را عمل صالحی دانست که آثار آن از دار فانی تا سرای باقی پا برجاست و موجب برکات و رحمت الهی و نزدیکی انسان به آفریدگار می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به وقف های جدید ، یاد آور شد : وقف در حوزه سلامت، ازدواج جوانان، امور فرهنگی و قرآنی نیز از نیازهای شهرستان است که واقفین گرامی می توانند برای کسب اطلاعات کامل و مشاوره رایگان درباره وقف در این امور، به اداره اوقاف شهرستان مراجعه کنند