نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بعدازظهر امروز چهارشنبه دمای هوا ۶ الی ۸ درجه کاهش می‌یابد اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از بعدازظهر امروز تا اواخر شب سامانه بارشی تمام استان را فرامی‌گیرد.

نصرتی افزود: این سامانه بارشی سبب وزش باد، گاهی باد بسیار شدید، افزایش ابر و در پاره‌ای از نقاط رگبار همراه با رعدوبرق است و وقوع روان آب دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: از ظهر فردا پنج‌شنبه روند افزایش دما را در خراسان شمالی شاهد خواهیم بود.

معاون اداره کل هواشناسی استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۴ درجه سانتی‌گراد سردترین و جاجرم با ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمینه دمای بجنورد ۶ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۱۶ درجه سانتی‌گراد است.