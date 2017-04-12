نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بعدازظهر امروز چهارشنبه دمای هوا ۶ الی ۸ درجه کاهش مییابد اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی از بعدازظهر امروز تا اواخر شب سامانه بارشی تمام استان را فرامیگیرد.
نصرتی افزود: این سامانه بارشی سبب وزش باد، گاهی باد بسیار شدید، افزایش ابر و در پارهای از نقاط رگبار همراه با رعدوبرق است و وقوع روان آب دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: از ظهر فردا پنجشنبه روند افزایش دما را در خراسان شمالی شاهد خواهیم بود.
معاون اداره کل هواشناسی استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۴ درجه سانتیگراد سردترین و جاجرم با ۲۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط خراسان شمالی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمینه دمای بجنورد ۶ درجه سانتیگراد و بیشینه دما ۱۶ درجه سانتیگراد است.
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