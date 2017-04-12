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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

مراسم تجلیل از مقام پدر در دانشگاه آزاد بوشهر برگزار شد

مراسم تجلیل از مقام پدر در دانشگاه آزاد بوشهر برگزار شد

بوشهر - مراسم تجلیل ازمقام والای پدر، فرزندان ممتاز کارکنان ومعرفی کارمندان نمونه با اجرای برنامه‌های مفرح وجشن میلاد مولای متقیان امیرالمومنین علی(ع) در دانشگاه آزاد بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در این مراسم با تبریک به مناسبت ولادت امام علی (ع) و روز پدر و با تأکید بر اینکه سخن گفتن درباره ایشان بی‌نهایت دشوار است، اظهار کرد: به عقیده بسیاری، علی (ع) تنها یک قهرمان یا یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه هر شخصی ابعاد وسیع وجودی امیرمؤمنان علی (ع) را بررسی کند، خود را در برابر دریایی بی کران از علم، معرفت، دانش، شجاعت، وفاداری، معجزه عالم خلقت و ... خواهد یافت.

یوسف قیصری، امام اول شیعیان را نماد حق و حقانیت دانست و تصریح کرد: هرجا علی (ع) است، حق آنجاست و هرجا حق است علی(ع) هم آنجا وجود دارد.

در این مراسم که همراه با مدیحه سرایی در ستایش مولا علی (ع)، مسابقه و... برگزار شد، ابتدا از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیئت علمی این واحد دانشگاهی با اهدای تندیس و هدایایی نفیس قدردانی و سپس کارکنان منتخب حوزه های مختلف واحد بوشهر معرفی و تشویق شدند.

کد مطلب 3951168

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