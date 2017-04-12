۲۱۰۰سمنانی معتکف شدند/ ۶۰درصد معتکفان زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از معتکفان سمنانی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین وضعیت آمار معتکفان شهرستان بیان داشت: در مجموع دو هزار و ۱۱۸ معتکف سمنانی در این مراسم معنوی حضور دارند که ۶۰درصد آنها زن و ۴۰درصد برادر هستند.

وی همچنین با بیان اینکه ۷۵درصد معتکفان سمنانی در مساجد شهری و ۲۵درصد دیگر در روستاها معتکف هستند، افزود: ۱۰ مسجد شامل شش مسجد شهری، دو مسجد در دانشگاه های آزاد اسلامی و سمنان، یک مسجد روستایی و یک مسجد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی میزبان معتکفان هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی سمنان همچنین گفت: ۲۰ مبلغ مرد و زن بومی و غیر بومی نیز برای تبلیغ و انجام برنامه های فرهنگی، احکام، ادعیه و زیارات، اعمال ام داوود و رجبیه و ... به مساجد سطح شهرستان اعزام شده اند.

زاهدی بیان داشت: خوشبختانه آمار شرکت کنندگان در اعتکاف سال جاری نشان دهنده حضور خوب جوانان در این مراسم معنوی است.

وی افزود: بیش از دو هزار بسته فرهنگی شامل نشریات، کتاب، مسابقه فرهنگی، مذهبی زلال اعتکاف و ... در بین معتکفان توزیع شده است.

معتکفان تا روز بیست و چهارم فروردین ماه در آئین اعتکاف حضور دارند.