آغاز مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم‌ شهرداری ورامین، باشگاه مقاومت و شهدای مدافع حرم ساری از ایران، عمان، پاکستان، افغانستان و عراق(پلیس و الکتریک) به مدت دو روز به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران و در سالن «سید رسول حسینی» شهر ساری برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر باشگاههای کشور که در خبر قبلی فدراسیون در لیست تیم های حاضر اعلام شده بود، از حضور در این رقابتها انصراف داده و مقاومت به عنوان قهرمان لیگ دسته اول جایگزین آن شده است.

براساس قرعه کشی انجام شده در گروه یک تیم های شهرداری ورامین مدافع عنوان قهرمانی، پلیس عراق، عمان و پاکستان رقابت می کنند و در گروه دوم شهدای مدافع حرم ساری، مقاومت ایران، الکتریک عراق و آریانای افغانستان پیکار می کنند.



بازیهای این دوره صبح امروز پنجشنبه با دیدار شهرداری ورامین با پاکستان، پلیس عراق با عمان از گروه یک، شهدای مدافع حرم با آریانای افغانستان و مقاومت ایران با الکتریک عراق در دور نخست مقدماتی آغاز می شود.

طبق برنامه، مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات عصر فردا پنجشنبه به اتمام می رسد و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند. در این مرحله صبح جمعه تیم های اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری به مصاف هم می روند.

این دوره از مسابقات عصر جمعه با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.