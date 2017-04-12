رژه روز ارتش در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، امیر سرتیپ رضا آذریان ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن روز ارتش در مشهد برگزار شد اظهارکرد: همچون سنوات گذشته مراسم رژه روز ارتش از ساعت ۸ و نیم روز ۲۹ فروردین در میدان ۱۵ خرداد مشهد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم علاوه بر رژه یگان های مختلف نظامی،جدیدترین تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

آذریان به دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این ایام اشاره و خاطرنشان کرد: حضور در گلزار شهدا و دیدار با خانواده معزز شهدا و جانبازان و حضور ارتشیان در میعادگاههای نماز جمعه از برنامه های پیش بینی شده به مناسبت روز ارتش است.

فرمانده لشکر پیروز۷۷ ثامن الائمه خراسان تصریح کرد: همچنین به مناسبت روز ارتش جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با آیت الله علم الهدی دیدار خواهند داشت.

وی در ادامه با تقدیر از رشادت های شهدای مدافع حرم تاکید کرد: اولین یادواره شهدای مدافع حرم با حضور خانواده این عزیزان در قرارگاه شمال شرق ارتش برگزار خواهد شد.

آذریان با اشاره به کمک رسانی ارتش به زلزله زدگان خراسان رضوی گفت: شنبه هفته آینده به منظور برسی آخرین شرایط مناطق زلزله زده به محل وقوع این حادثه سفر کرده و آخرین شرایط این مناطق را به صورت میدانی برسی می کنیم.