۸۸۰ گرمساری معتکف شدند/ ۱۲مسجد میزبان معتکفان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر تقوی در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره تبلیغات اسلامی گرمسار ضمن تشریح آمار معتکفان گرمسار، ابراز داشت: در سال جاری خوشبختانه آمار معتکفان گرمساری نسبت به سال گذشته با افزایش خوبی روبرو بود به نحوی که هم اکنون ۸۷۷نفر شامل ۶۳۹ زن و ۲۳۸مرد در ۱۲مسجد سطح شهرستان معتکف هستند.

وی افزود: در آردان نیز ۱۳۳نفر شامل ۴۲مرد و ۹۱زن معتکف هستند و در ایوان کی همچنین ۲۵۵ نفر شامل ۲۱۰زن و ۴۵ مرد در آئین معنوی اعتکاف شرکت دارند که در هر دو شهرستان آمارها از افزایش تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته خبر می دهند.

رئیس تبلیغات اسلامی گرمسار گفت: ۵۵روحانی مستقر و بومی به همراه دو مبلغ غیر بومی اعزامی از قم در بین معتکفان گرمسار، آردان و ایوان کی حاضر هستند و به تبلیغ دینی، بیان احکام و مسائل مذهبی، فرهنگی می پردازند.

تقوی همچنین گفت: قریب به ۸۰ درصد معتکفان در گرمسار شهری و ۲۰ درصد روستایی هستند و این آمار به تناوب در آرادان و ایوان کی نیز با اندکی تغییر وجود دارد.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۱۰۰ بسته فرهنگی نیز در سه شهرستان گرمسار، ایوان کی و آردان در بین معتکفان توزیع شده است.

آئین اعتکاف تا غروب بیست و چهارم فروردین ماه ادامه دارد.

۱۳هزار نفر در استان سمنان معتکف هستند.