بشرویه شهرستانی مستعد برای توسعه کشاورزی است

عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر به شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق بازدید از مزارع و محصولات کشاورزی شهرستان بشرویه، می توان گفت خوشبختانه این شهرستان شرایط مناسبی برای کشت محصولات کشاورزی دارد.

وی اظهار داشت: به طور مثال کشت خربزه در این شهرستان به فراخور ظرفیت موجود بسیار خوب است.

مهندس کشاورز آبیاری تیپ را به کشاورزانی که کشت زیرپلاستیکی خربزه و هندوانه را انجام میدهند، پیشهاد کرد.

وی همچنین خواستار دقت بیشتر در عملیات کود پاشی در بشرویه شد و گفت: باتوجه به دمای بالا کود تجزیه می شود لذا بایستی با انجام اقداماتی از تجزیه کود جلوگیری شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هنوز فصل کشت پنبه نرسیده اما بایستی تمام تلاش خود را در جهت کمک به پنبه کاران بکارگیری و بذرهایی که طول رشد کمتر، عملکرد بالا و نیاز آبی کمتری دارند را به کشاورزان معرفی کنیم.

کشاورز گفت: به منظور ارزیابی مناطق و تولید در سطح ملی جهت ارائه گزارشات دقیق به طور ادواری به استان ها سفر می کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی های دقیقی را در بخش کشاورزی انجام دهیم.

وی اظهار داشت: به دنبال افزایش بهره وری و افزایش تولید و صرفه جویی آب هستیم که خوشبختانه این مهم در استان خراسان جنوبی دنبال می شود.