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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۴۸

با حکم دبیرکل جمعیت هلال‌احمر؛

دبیر ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر منصوب شد

دبیر ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر منصوب شد

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در حکمی مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی این جمعیت را به سمت دبیر «ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدیون در حکم انتصاب وحید رحمتی به عنوان دبیر «ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر» آورده است: «نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر منصوب می‌شوید. از آنجا که این هفته فرصت مناسبی به منظور تشریح برنامه‌ها و شناساندن بخشی از خدمات و اقدامات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه عام‌المنفعه و امدادرسان می‌باشد، از جنابعالی انتظار دارد با نظارت اینجانب، ضممن تشکیل کمیته‌های اجرایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی منسجم، تمام همت و توان خود را در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این هفته و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات متنوع و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر بکار گرفته و گزارش روند اجرای برنامه‌های ستاد را به طور مرتب به اینجانب و رئیس محترم جمعیت منعکس نمایید.

بدیهی است سازمان‌ها، معاونت‌ها، مدیران‌عامل جمعیت هلال‌احمر استان‌ها و سایر واحدهای تابعه جمعیت موظفند ضمن همکاری لازم، برنامه‌های مورد نظر در قالب مصوبات ستاد را اجرایی نمایند.
بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.»

هفته هلال‌احمر همه ساله به مناسبت فرارسیدن روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۶ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 3951187
حبیب احسنی پور

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