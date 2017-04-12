به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدیون در حکم انتصاب وحید رحمتی به عنوان دبیر «ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر» آورده است: «نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته هلال‌احمر منصوب می‌شوید. از آنجا که این هفته فرصت مناسبی به منظور تشریح برنامه‌ها و شناساندن بخشی از خدمات و اقدامات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه عام‌المنفعه و امدادرسان می‌باشد، از جنابعالی انتظار دارد با نظارت اینجانب، ضممن تشکیل کمیته‌های اجرایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی منسجم، تمام همت و توان خود را در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این هفته و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات متنوع و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر بکار گرفته و گزارش روند اجرای برنامه‌های ستاد را به طور مرتب به اینجانب و رئیس محترم جمعیت منعکس نمایید.

بدیهی است سازمان‌ها، معاونت‌ها، مدیران‌عامل جمعیت هلال‌احمر استان‌ها و سایر واحدهای تابعه جمعیت موظفند ضمن همکاری لازم، برنامه‌های مورد نظر در قالب مصوبات ستاد را اجرایی نمایند.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.»

هفته هلال‌احمر همه ساله به مناسبت فرارسیدن روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۶ در سراسر کشور برگزار می‌شود.