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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد:

اعطای تسهیلات بلاعوض خرید ماشین آلات کشاورزی در خراسان جنوبی

اعطای تسهیلات بلاعوض خرید ماشین آلات کشاورزی در خراسان جنوبی

بشرویه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از اعطای تسهیلات خرید بلاعوض به بعضی از ماشین آلات کشاورزی در استان خبرداد.

هاشم ولی پور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس قول معاون وزیر جهاد کشاورزی به کارنده ها، هدهای برداشت و بعضی از ماشین آلات نوین بخش کشاورزی ۳۰ تا ۵۰ درصد تسهیلات به صورت بلاعوض در قالب کمک های فنی اعتباری پرداخت خواهد شد.

وی افزود: تسهیلات مجموعه هایی از واحدهای تولیدی که طی سفر معاون وزیر جهاد از آن بازدید انجام شده قول تامین آن داده شد و پیگیری های لازم در خصوص نهایی شدن و تامین منابع آن هم انجام خواهد شد.

ولی پورمطلق افزود: پیگیری می‌کنیم تا اعتبار قول داده شده ظرف ۱۰ الی ۱۵ روز آینده نقدینگی آنها تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: درحوزه بررسی هایی که در کشت دانه های روغنی، کلزا و همچنین اراضی کشاورزی به ویژه آبیاری های تیپ توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی کشور صورت گرفت خوشبختانه رضایت کامل خود را از بخش کشاورزی اعلام کردند.

وی اظهار داشت: در بخش های مختلف به ویژه تامین منابع اعتباری ملی برای مبارزه با آفات و بیماری‌ها و همین طور حوزه های یارانه پرداختی به بذور هم قول تامین آن داده شد.

ولی پورمطلق گفت: برای مجوز تولید بذراصلاح شده به شرکت تعاونی اسلام شهرستان بشرویه مشکلاتی وجود داشت که مرتفع خواهد شد و مرکز تولید کننده بذور قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3951199

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