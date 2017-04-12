اعطای تسهیلات بلاعوض خرید ماشین آلات کشاورزی در خراسان جنوبی

هاشم ولی پور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس قول معاون وزیر جهاد کشاورزی به کارنده ها، هدهای برداشت و بعضی از ماشین آلات نوین بخش کشاورزی ۳۰ تا ۵۰ درصد تسهیلات به صورت بلاعوض در قالب کمک های فنی اعتباری پرداخت خواهد شد.

وی افزود: تسهیلات مجموعه هایی از واحدهای تولیدی که طی سفر معاون وزیر جهاد از آن بازدید انجام شده قول تامین آن داده شد و پیگیری های لازم در خصوص نهایی شدن و تامین منابع آن هم انجام خواهد شد.

ولی پورمطلق افزود: پیگیری می‌کنیم تا اعتبار قول داده شده ظرف ۱۰ الی ۱۵ روز آینده نقدینگی آنها تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: درحوزه بررسی هایی که در کشت دانه های روغنی، کلزا و همچنین اراضی کشاورزی به ویژه آبیاری های تیپ توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی کشور صورت گرفت خوشبختانه رضایت کامل خود را از بخش کشاورزی اعلام کردند.

وی اظهار داشت: در بخش های مختلف به ویژه تامین منابع اعتباری ملی برای مبارزه با آفات و بیماری‌ها و همین طور حوزه های یارانه پرداختی به بذور هم قول تامین آن داده شد.

ولی پورمطلق گفت: برای مجوز تولید بذراصلاح شده به شرکت تعاونی اسلام شهرستان بشرویه مشکلاتی وجود داشت که مرتفع خواهد شد و مرکز تولید کننده بذور قرار خواهد گرفت.