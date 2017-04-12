به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به سفر یک روزه برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان ایلام و بازدید از پروژه های عمرانی آن، گفت: بسیاری از اقدامات عمرانی انجام شده در این استان از سوی متخصصان بومی انجام شده که این نشان از توانمندی جوانان در این استان دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پروژه هایی که امروز بازدید کردیم علی رغم اینکه تزریق منابع مالی قابل توجهی ندارد اما پیشرفت فیزیکی خوبی داشته که این نشان از تلاش پیمانکار آن بوده که با ظرفیت های خود انجام داده اند.

وی با بیان اینکه حداکثر ۵۰ درصد تعرفه پیمانکار از سوی دولت در این پروژه ها پرداخت شده و مابقی از توان پیمانکار هزینه شده است، تصریح کرد: برای کمک به تکمیل پروژه های عمرانی باید دولت تزریق منابع به آن ها را در دستور کار قرار دهد.

تکمیل پروژه کبیرکوه نقش مهمی در رفاه حال زائران عتبات عالیات دارد

رضایی کوچی با اشاره به بازدید از تونل کبیر کوه در استان ایلام در جریان سفر به این استان، گفت: به لحاظ اهمیت اجرای این پروژه که نقش ملی داشته و می تواند در کاهش مصرف انرژی و کاهش زمان تردد مردم بسیار موثر باشد باید توجه بیشتری به آن شود.

وی ادامه داد: این تونل یکی از کریدورهای میانی استراتژیک استان است که از طریق مسیر قازی‌خان به دره‌شهر، دره‌شهر به تونل آبدانان و از تونل آبدانان به دشت‌عباس ضمن خروج آبدانان از بن‌بست اقتصادی، راه دسترسی استان‌های مرکزی، شمال‌غرب و غرب کشور را با سرعت بیشتر و استهلاک کمتر به بنادر جنوبی کشور متصل می کند.

رضایی کوچی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی خواهان تکمیل هر چه سریع تر این پروژه ملی است، افزود: برای بهره‌برداری کامل از این پروژه ملی اعتبار نیاز است که امیدواریم با پیگیری مسئولان و تأکید وزیر راه و شهرسازی در تسریع در روند ساخت این تونل، تا پایان سال ۹۶ شاهد بهره‌برداری از این پروژه باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام نقش موثری در بحث جابه جایی زائران عتبات عالیات دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر از این مرز عبور می کنند با تکمیل تونل کبیرکوه می توان زمان سفر مسافران را کاهش داد.

رضایی کوچی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های فراوانی که این استان دارد و با توجه ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک این استان با کشور عراق به عنوان هدفی برای ما از حیث صادرات نیازمندی های آن ها باید مدنظر قرار بگیرد.

آمادگی کمیسیون عمران مجلس نسبت به برگزاری جلساتی برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی ایلام

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: کمیسیون عمران مجلس با دعوت از مسئولان مربوطه پیگیر تزریق اعتبار به پروژه های عمرانی استان ایلام خواهد بود

وی با اشاره به بخش دیگری از سفر خود به استان ایلام افزود: بازدید از مراحل احداث سد سیکان از دیگر برنامه های این سفر بود.

رضایی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به تکمیل پروژه های عمرانی، تصریح کرد: محدودیت های منابع در زمینه تکمیل پروژه های عمرانی مهم ترین مشکل بوده اما از آن نیز مهمتر توزیع اعتبارات و اولویت بندی ها است که در این دو حوزه معمولا به خوبی عمل نمی کنیم و برای رفع این معضل باید دستگاه های اجرایی که خود متولی پروژه های عمرانی هستند در توزیع آن ها نقش داشته باشند.

نحوه توزیع منابع در سطح کلان کشور نیازمند اصلاح است

رضایی کوچی با بیان اینکه باید در سطح کلان کشور نحوه توزیع منابع را اصلاح کنیم، گفت: در حال حاضر با نحوه توزیع منابع برخی پروژه ها فراموش می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال گذشته احکام خوبی در قانون بودجه ۹۶ و همچنین برنامه ششم توسعه در کمیسیون عمران و تلفیق به تصویب رسیده است، افزود: باید بیشتر از ظرفیت برنامه ششم و بودجه برای تکمیل پروژه های عمرانی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه پیمانکاران سرمایه کشور هستند، تصریح کرد: نحوه برخورد با پیمانکاران به گونه ای است که این ظرفیت را از دست می دهیم چون منابع مالی به خوبی به آنها تزریق نمی شود از این رو به این قشر باید بیشتر توجه شود تا توان برای تسریع در تکمیل پروژه ها داشته باشند.

در ادامه این بازدید شادمهر کاظم زاده نماینده مردم اسلام در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از رئیس کمیسیون عمران مجلس برای حضور در این استان، گفت: ما امیدواریم با حمایت دولت و مجلس پروژه های عمرانی این استان هر چه سریع تر مورد بهره برداری قرار بگیرند.