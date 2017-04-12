لکه گیری با آسفالت سرد در راه های ارتباطی شهرستان هشترود

علیرضا اوشال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : راه های ارتباطی شهرستان هشترود بخصوص مسیر هشترود - نظر کهریزی که یکی از مسیرهای پرترافیک شهرستان بوده که امکان تردد استان های شمال غرب کشور را به آزاد راه پیامبر اعظم فراهم می سازد همه روزه توسط راهداران هشترود با آسفالت سرد لکه گیری می شود.

وی در ادامه افزود: از آغاز سفرهای نوروزی عملیات لکه گیری حوزه استحفاظی شهرستان هشترود با جدیت کامل به منظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمنی راهها و کاهش تصادفات جاده ای انجام می گیرد.

اوشال افزود: با توجه به بارش برف شدید در منطقه و نمک پاشی جاده ها موجب از بین رفتن رویه آسفالت و ایجاد چاله ها عمیق در جاده ها شده، برای جلوگیری از خرابی بیشتر آسفالت جاده های حوزه استحفاظی شهرستان هشترود این اداره اقدام به لکه گیری با آسفالت سرد توسط راهداران می کند.

اوشال ابراز امیدواری کرد با ترمیم و لکه گیری آسفالت حوزه استحفاظی شهرستان هشترود با حداقل امکانات موجود بتوانیم موجبات رضایت رانندگان و شهروندان را فراهم کنیم.