به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی کاکوان از شناسایی و دستگیری متهم ۲میلیارد ریالی در تهران خبر داد و گفت: فردی با مراجعه و دادخواهی به پلیس فتا اظهار داشت که از حساب بانکی ایشان مبلغ ۲ میلیارد ریال در اواخر اسفند سال ۹۵ به صورت غیر مجاز برداشت شده است و چون پیامک حساب فوق فعال نبوده شاکی به صورت اتفاقی از خالی شدن حسابش مطلع شد.

وی افزود: بررسی‌های فنی و مهندسی لازم در این خصوص انجام و مشخص شد که این برداشت به شیوه اسکیمر (کپی‌برداری از کارت بانکی) با دسترسی به حساب مشتری صورت گرفته است و برداشت کننده سپس اقدام به خرید طلا و سکه کرده است.



رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: با شناسایی محل طلافروشی، اکیپی از افسران پلیس فتا به محل خرید متهم اعزام و پس از مشاهده فیلم صحنه خرید و با استخراج ادله‌ لازم و بررسی‌های اطلاعاتی از طریق حراست بانک مربوطه متهم (کارمند بانک) شناسایی شد، پس از هماهنگی با دادسرای جرایم رایانه‌ای متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال شد.



این مقام انتظامی گفت: در بررسی از متهم، تعداد کثیری کارت ملی، گواهینامه و همچنین چندین فقره کارت عابر بانک متعلق به مشتریان بانک کشف و تحویل مرجع قضایی شد، پس از تحقیقات لازم متهم با صدور قرار بازداشت شد.



سرهنگ کاکوان فعال سازی پیامک بانکی را ضرور خواند و در هشدار به شهروندان گفت: همیشه سعی کنید به طور مرتب حساب‌های بانکی خود را چک کنید. ضمن آن‌که کارت عابر بانک یا اطلاعات مهم حساب بانکی خود به ویژه رمزعبور را در اختیار افراد ناشناس قرارندهید.



رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نوشتن رمز بر روی کارت بانکی را اشتباه خواند و تاکید کرد: رمزهای عبور خود را به صورت ترکیبی طراحی کرده و از کلمات متداول و شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه و... برای این موضوع استفاده نکنید وآنرا به صورت دوره‌ای تغییر دهید.



براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ کاکوان در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی آن را ثبت کنند .