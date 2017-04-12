ارائه خدمات حمایت روانی به ۲۵۰ کودک زلزله زده

دکتر حسن صفاریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نیاز سنجی‌های انجام شده، اظهار کرد: روز گذشته یک تیم حمایت روانی از سوی اداره بهداشت و درمان خراسان رضوی به مناطق آسیب دیده اعزام و به ارایه خدمات پرداختند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، افزود: پس از انجام غربالگری و برگزاری جلسات مشاوره و روان‌درمانی با محوریت کودکان و بانوان هیچ موردی یافت و ارجاع نشد.

وی با تاکید بر حضور تیم حمایت روانی در ۷ روستای منطقه رضویه مشهد، گفت: ضمن ارائه خدمات مشاوره به ۲۵۰ نفر از کودکان و بانوان، ۴۰ بسته شیر خشک نیز در بین کودکان توزیع شد.