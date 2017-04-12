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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

معاون بهداشت جمعیت هلال احمر خبرداد؛

ارائه خدمات حمایت روانی به ۲۵۰ کودک زلزله زده

ارائه خدمات حمایت روانی به ۲۵۰ کودک زلزله زده

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، گفت: به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) یک تیم حمایت روانی به مناطق آسیب دیده زلزله اخیر اعزام شد.

دکتر حسن صفاریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نیاز سنجی‌های انجام شده، اظهار کرد: روز گذشته  یک تیم حمایت روانی از سوی اداره بهداشت و درمان خراسان رضوی به مناطق آسیب دیده اعزام و به ارایه خدمات پرداختند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، افزود: پس از انجام غربالگری و برگزاری جلسات مشاوره و روان‌درمانی با محوریت کودکان و بانوان هیچ موردی یافت و ارجاع نشد.

وی با تاکید بر حضور تیم حمایت روانی در ۷ روستای منطقه رضویه مشهد، گفت: ضمن ارائه خدمات مشاوره به ۲۵۰ نفر از کودکان و بانوان، ۴۰ بسته شیر خشک نیز در بین کودکان توزیع شد.

کد مطلب 3951222
حبیب احسنی پور

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