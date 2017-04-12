۶۰ مقاله برای ارائه در کنفرانس اینترنت اشیاء پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز شاه‌قلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اینترنت اشیاء یک فناوری در حال ظهور و گسترش است که این ظهور دو حوزه تحقیقات و کاربرد را شامل می‌شود.

وی در ارتباط با کابردهای این مبحث در زندگی روزمره ابراز داشت: اینترنت اشیا در حوزه مدیریت شهری و شهر هوشمند، درمان، کشاورزی، انتقال انرژی، خدمات ریلی غیره موثر است.

دبیر علمی کنفرانس اینترنت اشیاء با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم در این حوزه نوین ابراز داشت: امنیت در این حوزه بسیار مهم است و با توجه به چالش‌های امنیتی در این حوزه لازم است پروتکل‌ها و مکانیسم‌های امنیتی به صورت قوی‌تری شکل بگیرد.

بازارِ IoT تا سال ۲۰۲۰ به بالاتر از ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید

وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای جهانی در سال ۲۰۲۰ بازارِ IoT به بالاتر از ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، افزود: تحقیقات علمی در این حوزه در سرتاسر جهان در حال رشد است و با توجه به نوپایی این حوزه، سرمایه‌گذاری علمی و فنی در آن می‌تواند باعث ایجاد مشاغل نو شود.

شاه‌قلی با اشاره به اینکه تا پایان زمان ارسال مقالات ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء رسیده است، گفت: در طول داوری دقیقی که برای مقالات انجام شد ۲۰ مقاله برای ارائه به شکل سخنرانی و ۴۰ مقاله برای ارائه پوستر پذیرفته شد.

برگزاری ۴ کارگاه آموزشی در حاشیه این کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء

وی اضافه کرد: در حاشیه برگزاری این کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیرساخت‌ها چهار کارگاه آموزشی نیز برگزار می‌شود.