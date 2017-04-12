نمایش «اسم» در رشت به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «اسم» به یاد هنرمند مرحوم «داوود رشیدی» از فردا (پنج شنبه) به مدت شش روز (تا ۲۹ فروردین ماه) در مجتمع فرهنگی- هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت به روی صحنه می رود.

این نمایش به کارگردانی «لیلی رشیدی» است که در آن «رضا بهبودی»، «سعید چنگیزیان»، «لیلی رشیدی»، «محمد حسن معجونی» و«بهدخت ولیان» به ایفای نقش می پردازند.

نمایش اسم براساس نمایشنامه‌ای به همین نام که توسط «ماتیو دولاپورت» و «الکساندر دولا پتولیر» نوشته شده و «شهلا حائری» آن را به فارسی ترجمه کرده،ماجرای انتخاب «اسم» برای کودکی است که هنوز به دنیا نیامده و همین امر برملا شدن رازها و تسویه حساب های شخصی خانوادگی می‌شود.

نمایش «اسم» کار مشترک «ماتیو دولاپورت» و «الکساندر دولا پتولیر» است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ با کارگردانی «برنارد مرات» در تئاتر «ادوارد هفتم» پاریس به روی صحنه رفت و با استقبال‌ از طرف مخاطبان و منتقدان فرانسوی رو به رو شد و جوایزی را هم برای این اثر به همراه داشت.

این استقبال در حدی بود که در سال ۲۰۱۲فیلمی به کارگردانی «الکساندر دولاپتولیر» نیز براساس آن ساخته شد که مورد توجه منتقدان فرانسوی قرار گرفت.

لیلی رشیدی هم با کارگردانی این اثر توانست عنوان نمایش برگزیده انجمن منتقدین خانه تأتر را کسب کند.

این نمایش‌نامه توسط نشر قطره به فارسی منتشر شده است.