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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

۹ هزار امدادگر و نجاتگر نوروزی تقدیر شدند

۹ هزار امدادگر و نجاتگر نوروزی تقدیر شدند

رئیس جمعیت هلال احمر، با ارسال تقدیرنامه‌ای از تمامی امدادگران و نجاتگران فعال در طرح ملی امداد و نجات نوروزی، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی با ارسال تقدیرنامه‌ برای حدود ۹ هزار تن از امدادگران و نجاتگران فعال در طرح ملی امداد و نجات نوروزی، زحمات و تلاش‌های آنها را ارج نهاده و از خدمات بی‌وقفه و شبانه‌روزی آنها تقدیر و تشکر کرد.

متن این تقدیرنامه بدین شرح است:

«امدادگر گرامی

با سلام و احترام؛

بی‌شک خدمت‌رسانی به انسان‌ها در شرایط سخت و بحرانی، تلاش در جهت برقراری تفاهم، دوستی و صلح پایدار میان ملت‌ها و انجام خدمات بشردوستانه امدادی و عام‌المنفعه، وظیفه و امری خطیر و خداپسندانه است که ایزد منان این توفیق را تنها نصیب خوبان روزگار می‌نماید.

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تلاش مجدانه جنابعالی در اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال ۹۶ ، اعلام نموده و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما دارم.»

کد مطلب 3951249
حبیب احسنی پور

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