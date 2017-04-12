۹ هزار امدادگر و نجاتگر نوروزی تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی با ارسال تقدیرنامه‌ برای حدود ۹ هزار تن از امدادگران و نجاتگران فعال در طرح ملی امداد و نجات نوروزی، زحمات و تلاش‌های آنها را ارج نهاده و از خدمات بی‌وقفه و شبانه‌روزی آنها تقدیر و تشکر کرد.

متن این تقدیرنامه بدین شرح است:

«امدادگر گرامی

با سلام و احترام؛

بی‌شک خدمت‌رسانی به انسان‌ها در شرایط سخت و بحرانی، تلاش در جهت برقراری تفاهم، دوستی و صلح پایدار میان ملت‌ها و انجام خدمات بشردوستانه امدادی و عام‌المنفعه، وظیفه و امری خطیر و خداپسندانه است که ایزد منان این توفیق را تنها نصیب خوبان روزگار می‌نماید.

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تلاش مجدانه جنابعالی در اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال ۹۶ ، اعلام نموده و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما دارم.»