چهار میلیون و ۸۸۵هزار رأس دام در استان مرکزی واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی در محل ترانزیت دام و فرآوردههای خام دامی قرار دارد و این مهم احتمال شیوع و انتقال بیماریهای مختلف دامی را به طور بالقوه در استان افزایش داده است.
وی با اشاره به اهداف اداره کل دامپزشکی تاکید کرد: یکی از اهداف دامپزشکی برنامهریزی دقیق و صحیح در خصوص ایمنسازی دامها در برابر بیماریهایی نظیر تب برفکی، آبله شاربن و مبارزه با بیماریهای مشترک مانند بروسلوز (تب مالت)، سل و هاری است که برای برآورده شدن این هدف، سال گذشته حدود چهار میلیون و ۸۸۵ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماریهای دامی مایهکوبی شدند.
شانقی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شناسایی و ریشهکنی بیماریهای دامی و مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام بیان کرد: اداره کل دامپزشکی در چند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی روز و پیشرفتهترین برنامهها و نرمافزارها و به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی بیماریهای دامی در سه سطح شهرستان، استان و کشور (سازمان دامپزشکی کشور) امکان گزارشدهی عملیات بررسی و تعیین کانون بیماری را در کوتاهترین زمان ممکن به صورت اینترنتی فراهم کرده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: از آنجا که اولویت سازمان دامپزشکی مبارزه با دو بیماری مهم بروسلوز (تب مالت) و سل به عنوان بیماریهای مشترک انسان و دام است، بنابراین واکسیناسیون دامها علیه بروسلوز و تست سل در طول سال انجام میشود، اما مبارزه با بیماریهای دیگر نظیر تب برفکی به صورت فازبندی انجام میشود.
شانقی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۹۹ مورد تست سل ویژه دامهای سنگین انجام شد، همچنین تعداد ۲۷۱ هزار و ۴۰۷ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری بروسلوز، ۴۵۲هزار و ۴۰۵ راس دام علیه بیماری شاربن و ۱۰هزار و ۳۶۲ قلاده سگهای گله و خانگی علیه بیماریهایی که به عنوان بیماری مشترک بین انسان و دام مطرح هستند، به طور رایگان واکسینه شدند.
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