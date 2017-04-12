نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پیرعلی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل اموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های این سازمان در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به تلاش مضاعف دارد.

وی بیان کرد: پارک علم و فناوری با تمرکز بر جذب سرمایه گذار، فروش محصولات فناور در بازار کشور عراق و کمک به رشد و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان سعی در ایجاد اشتغال و تولید دارد.

وی نهادینه کردن فرهنگ نوآوری را یکی دیگر از وظایف پارک علم و فناوری برشمرد و بیان کرد: یکی از پایه های این فرهنگ سازی دانش آموزان هستند که خوشبختانه در سال گذشته پارک علم و فناوری با برنامه ریزی برای بازدید بیش از دو هزار نفر از دانش آموزان و معلمین و دبیران مدارس استان، حمایت از برگزیدگان جشنواره دانش آموزی جابربن حیان، مسابقات علمی مهارت های آزمایشگاهی و دیگر برنامه های مشترک سعی در هدایت دانش آموزان به سمت فرهنگ نوآوری و کارآفرینی کرده است.

پیرعلی یکی دیگر از برنامه های پارک علم و فناوری در سال جدید را راه اندازی کانون خلاقیت و شکوفایی در شهرستان های سامان و بن عنوان کرد و افزود: از طریق این کانون ها می توان به صورت مستقیم حمایت مادی و معنوی از طرح های دانش آموزان خلاق انجام داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: همکاری دوسازمان و تشویق دانش آموزان به سمت نوآوری و پویایی می تواند زمینه ساز پرورش استعدادهای دانش آموزان و ترسیم آینده ای روشن برای کشور باشد.

بهروز امیدی به حمایت آموزش و پرورش از مرکز رشد پارک علم و فناوری اشاره کرد و افزود: آموزش و پرورش با وجود مشکلات عدیده و کمبود فضای فیزیکی با قرار دادن ساختمان قدیم اداره کل آموزش و پرورش در اختیار پارک علم و فناوری سعی در سهیم بودن در رشد و شکوفایی فناوری استان کرده است.

بهروز امیدی تاکید کرد: نوع ارتباط پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش باید سازماندهی شود تا با آموزش و هدایت دانش آموزان از طریق جشنواره های مختلف شاهد ارتقای سطح علمی استان باشیم.