پارک ۲۰ هکتاری مهرگان ماه آینده تکمیل و افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دادود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به همراه حسین بهزادپور شهردار، اعضای شورای اسلامی و بخشدار محمدیه از ساخت بوستان ۲۰ هکتاری مهرگان به عنوان بزرگترین پارک درون شهری کشور بازدید کرد.

دادود محمدی دراین بازدید ضمن تقدیر و تشکر از شهردار و اعضای شورای اسلامی در ایجاد چنین فضایی برای ساکنین ناحیه شهری مهرگان اظهارداشت: در مکاتبه وهماهنگی های که با استاندار محترم و معاونت عمرانی صورت گرفته مقررشد با توجه به افزایش جمعیت در این ناحیه از محل ارزش افزوده توجه ویژه ای به بودجه شهرداری محمدیه شود تا طرح های مهم پیش بینی شده بسرعت عملیاتی شود.



وی افزود: شهرداری محمدیه با توجه به پروژه ای که در محمدیه بخصوص درمهرگان دارد در صورت تامین اعتبار مناسب می تواند به تعهدات خود عمل کند که خوشبختانه دراسفند ماه سال گذشته بودجه خوبی به شهرداری برای تکمیل پارک بهشت تزریق شد.

محمدی درخصوص پارک بهشت مهرگان اضافه کرد:این پارک باجامعیت خوبی طراحی شده و فضاهای بسیار خوبی دارد و از لحاظ فضای سبز، گیاهان دارویی و تزیینی قابلیت های زیادی دارد که این امر می تواند مردم را تشویق کند از داروهای گیاهی استفاده کنند.

وی گفت: یکی ازمزیت های این پارک ایجاد فضا برای ورزش همگانی از جمله پیست های پیاده روی، اسکیت، دوچرخه سواری، زمین های فوتبال و فوتسال و ورزش های رزمی است که می تواند در سلامت شهروندان نفش بسزایی ایفا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا این پروزه عظیم و اساسی با تزریق بودجه و همچنین جذب سرمایه گذار بخش خصوصی تکمیل شود و به اتمام برسد.