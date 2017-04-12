رشد ۲۲ درصدی معتکفان در فردیس/حضور جوانان چشمگیر است

حجت‌الاسلام مهدی احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعتکاف موجب پاک شدن روح و جسم از گناه می‌شود، استقبال شهروندان فردیسی از مراسم اعتکاف امسال را بی‌نظیر توصیف کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردیس با اشاره به استقبال یک هزار و ۶۵۰ معتکف زن و ۹۲۰ معتکف مرد در شهرستان فردیس، گفت: درمجموع دو هزار و ۵۷۰ معتکف فردیسی در مراسم اعتکاف امسال شرکت کرده‌اند که حکایت از رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

به گفته وی ۷۵ درصد معتکفین را قشر جوان و نوجوان تشکیل می‌دهند و اینکه جوانان و نوجوانان در این مراسم‌ها ورود دارند باعث سربلندی است.

حجت‌الاسلام احمدوند بابیان اینکه برنامه‌های فرهنگی بسیاری از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برای مراسم اعتکاف در نظر گرفته‌شده است، گفت: از این میان برگزاری گفتمان‌های دینی، پرسش و پاسخ و برنامه‌های قرآنی از سوی معتکفین بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.

وی با اشاره به اینکه برنامه میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر در مساجد محل برگزاری مراسم اعتکاف برگزار شد، گفت: مراسم سالروز رحلت حضرت زینب نیز برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردیس بابیان اینکه کتاب‌های ادعیه و آشنایی با اعتکاف از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان میان معتکفان پخش‌شده است، افزود: در شب پایان اعتکاف نیز مراسم بدرقه انجام می‌شود.