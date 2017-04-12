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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

دقایقی پیش؛

وزیر بهداشت برای افتتاح تعدادی پروژه درمانی وارد کرمانشاه شد

وزیر بهداشت برای افتتاح تعدادی پروژه درمانی وارد کرمانشاه شد

کرمانشاه- وزیر بهداشت دقایقی پیش برای افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی و درمانی وارد استان کرمانشاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دقایقی پیش با هدف افتتاح و بازدید از تعدادی پروژه بهداشتی و درمانی وارد استان کرمانشاه شد.

قرار است طی سفری سه روزه قریب به ده طرح بیمارستانی با اعتبار ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار با حضور وزیر بهداشت در شهرستانهای کرمانشاه به بهره برداری برسد.

بیمارستان ۶۴ تختخوابی سنقر با اعتبار  ۱۲ میلیارد تومان، فاز دوم بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام‌آبادغرب با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان، کلینیک جامع تخصصی و فوق تخصصی بوستان، مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع) و مرکز تحقیقات خواب بیمارستان فارابی از جمله پروژه هایی است که قرار است با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری برسد.

گفتنی است، وزیر بهداشت برای بازدید از بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز بهداشتی درمانی شهرستان سنقر و کلیایی بهمراه جمعی از مسئولان عازم این شهرستان شد.

کد مطلب 3951270

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