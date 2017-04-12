منوریل قم مسافری ندارد/ هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای هیچ

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به بودجه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قم در ردیف‌های عمرانی برای سال جاری اظهار داشت: در این بودجه نگاه ویژه به ایجاد اماکن ورزشی و تفریحی داشتیم.

وی با اشاره به توجه شهرداری به کاربری‌های عمومی و مردمی در شهر افزود: شاید در شهر قم اماکن ورزشی به تعدد وجود داشته باشد اما تعداد مراکزی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد کم است.

به گفته معاون شهردار قم موضوع دیگری که در بودجه سال جاری شهرداری قم پررنگ‌تر دیده شده ایجاد تأسیسات درآمدزا در قالب پروژه‌های مشارکتی در شهر قم است.

وی با اشاره به سهمی که پرداخت دیون عمرانی در بودجه شهرداری قم دارند، اظهار داشت: در سال ۹۵ از بودجه شهرداری ۴۰ درصد به دیون عمرانی تخصیص پیدا کرد که این شرایط خاصی ایجاد کرد.

قاری قرآن گفت: سال گذشته یکی از سال‌های ویژه‌ای بود که بالغ بر بالای ۱۰۰ درصد درآمد بودجه محقق شد و دیون عمرانی هم پرداخت شد.

سهم ۲۵ درصدی دیون عمرانی در بودجه

وی با اشاره به اینکه در سال جاری هم ۲۵ درصد از حجم بودجه عمرانی به پرداخت دیون عمرانی اختصاص یافته ابراز کرد: در سال ۹۴ بودجه خالص عمرانی شهرداری قم ۵۲۰ میلیارد و در سال گذشته ۳۲۰ میلیارد بود و برای سال جاری ۷۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون شهرداری قم اظهار داشت: در واقع بودجه عمرانی واقعی شهرداری قم در سال جاری حدود سه برابر سال گذشته است.

به گفته وی از بودجه سال جاری شهدراری قم حدود ۲۱ درصد به مسائل زیربنایی اختصاص داد و حدود ۴۱ درصد به تملک و بخشی از بودجه‌های دیگر به موضوعاتی مانند حمل و نقل عمومی و دیگر مسائل تخصیص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۵ شهرداری قم در بخش توزیع آسفالت نسبت به سال ۹۴ حدود ۸۳ درصد رشد داشته افزود: بودجه ۹۶ هم نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۹۵ درصدی در این حوزه است.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم عنوان داشت: سال گذشته ۲۰۵ هزار تن در مناطق توزیع شده و برای سال جاری ۲۵۶ هزار تن پیش بینی شده است.

بهبود وضعیت آسفالت معابر قم تا ۱۴۰۰

وی با اشاره به اینکه شهرداری قم سالانه تا سقف ۳۰۰ هزار تن ظرفیت تولید و توزیع آسفالت در معابر را دارد گفت: بین سه تا چهار سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت مطلوبی در شهر برسیم.

قاری قرآن با اشاره به وضعیت تحقق بودجه عمرانی سال گذشته شهرداری قم ادامه داد: در سال ۹۵ حدود ۴۰ کدپروژه داشتیم که در بودجه شهرداری مرکز دیده شده بود و حدود ۵۰ کد پروژه‌ها در مناطق اتفاق خواهد افتاد و در مجموع از حدود ۹۰ پروژه‌ای که برای سال گذشته دیده شده بود ۷۰ درصد از پروژه‌ها اجرایی شد.

وی افزود: از نظر بودجه‌ای و از نظر عملکردی در حوزه عمران اگر به سال گذشته نگاهی کنیم یک برنامه کاملا مدونی را نیاز می‌بینیم چرا که در سال ۹۶ هم دچار انتخابات خواهیم بود و نباید روند کار تحت تاثیر این تغییرات صورت بگیرد.

معاون شهردار قم ادامه داد: بودجه‌های عمرانی اگر نیمه اول سال بتواند به مرحله اجرا برسد می‌تواند به درصد تحقق قابل قبولی برسد و در مجموع کار سال جاری یک کار جهادی و متراکم خواهد بود.

وی گفت: در سال گذشته بازتاب وضعیت عمرانی یک وضعیت مناسب و رو به جلو بوده است و این کار ما را سخت‌تر کرده است.

تعلل شرکت برق در تامین روشنایی معابر

قاری قرآن با اشاره به پروژه‌های شاخصی که در شرایط فعلی در شهرداری قم در دست اقدام است افزود: فاز دوم بلوار آیت‌الله بروجردی تکمیل شده اما تعلل شرکت برق در تامین روشنایی معبر، بهره‌برداری از آن را به تاخیر انداخته است.

وی با اشاره به تکمیل روگذر و میدان پروژه شهدای مدافع حرم اظهار کرد: اتصال زیر گذر این پروژه به زیرگذر بسیج تا عید فطر به پایان خواهد رسید.

معاون شهردار قم با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه قطار شهری گفت: بهره‌برداری از منوریل به حل مشکلات متعدد حقوقی نیاز دارد و توافقات بسیار پیچیده‌ای برای این موضوع نیاز است.

به گفته وی تا کنون تقریبا ۲۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده که اگر این هزینه را بروز کنیم به ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و هنوز تا بهره‌برداری از این پروژه با حداقل هزینه و امکانات ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم لازم است.

وی با اشاره به اینکه تاثیر منوریل در مسائل ترافیکی شهر قم صفر است ادامه داد: منوریل پس از راه‌اندازی هیچ مسافری ندارد اما امروز نمی‌توانیم به عقب برگردیم و هزینه‌هایی که انجام شده را باید به نحوی جبران کنیم.