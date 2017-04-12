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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛

رئیس موسسه رازی تغییر کرد/ کهرام معاون سازمان تحقیقات کشاورزی شد

رئیس موسسه رازی تغییر کرد/ کهرام معاون سازمان تحقیقات کشاورزی شد

بر اساس حکم وزیر جهاد کشاورزی، مسعود هاشم زاده به عنوان رئیس جدید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، مراسم تودیع و معارفه رئیس موسسه رازی پیش از ظهر امروز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، پروفسور شفیعی پیشکسوت بزرگ موسسه رازی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و کارشناسان این موسسه برگزار شد.

در این مراسم بر اساس حکم وزیر جهاد کشاورزی، از زحمات حمید کهرام به عنوان رئیس سابق این موسسه مورد تقدیر قرار گرفت و مسعود هاشم زاده به عنوان رئیس جدید این موسسه معرفی شد.

مسعود هاشم زاده که دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی بیماریهای طیور از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران را داراست، مدیر کل دامپزشکی وزارت جهاد سازندگی در اواخر دهه ۶۰، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در دهه ۷۰، ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور، معاون آموزش و پژوهش و نیز معاون تضمین کیفیت موسسه رازی را در کارنامه سوابق شغلی خود دارد.

گفتنی است حمید کهرام نیز به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد.

کد مطلب 3951274

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