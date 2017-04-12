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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۳۵

با رفتن به استان کرمانشاه؛

وزیر بهداشت کاندیدای ریاست جمهوری نمی شود

وزیر بهداشت کاندیدای ریاست جمهوری نمی شود

وزیر بهداشت با سفر به استان کرمانشاه که سه روز به طول خواهد کشید، خیال همه را از بابت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری راحت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در سومین  سفر خود به کرمانشاه علاوه بر مرکز استان، به شهرستانهای این استان نیز سفر خواهد کرد و طرح ها و پروژه های حوزه سلامت را افتتاح و از مراکز بهداشتی و درمانی بازدید خواهد کرد.

افتتاح چندین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه و بخش های جدید بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه و فازدوم بیمارستان اسلام آباد، از جمله برنامه های سفر وزیر بهداشت به استان کرمانشاه است.

این در حالی است که از مدت ها پیش، زمزمه هایی مبنی بر کاندیدا شدن وزیر بهداشت در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، در شبکه های مجازی و برخی رسانه ها دست به دست می شد.

کد مطلب 3951283
حبیب احسنی پور

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