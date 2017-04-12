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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۵۵

حملات موشکی یمنی ها به مواضع مزدوران وابسته به آل سعود

حملات موشکی یمنی ها به مواضع مزدوران وابسته به آل سعود

ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران وابسته به آل سعود را در تعز و استان الجوف هدف حملات موشکی خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن ، یک فروند موشک قاهر۲ به مواضع مزدوران وابسته به آل سعود در المخا در استان تعز یمن شلیک کرد.

در همین حال یک منبع نظامی یمنی از دفع یورش مزدوران در منطقه الکدحه در المعافر در استان تعز خبر داد و اعلام کرد: در جریان عملیات ارتش و کمیته های مردمی شماری از مزدوران کشته و برخی دیگر زخمی شده اند.

همچنین یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی با موشک زلزال ۱ به مواضع مزدوران آل سعود در استان الجوف شلیک کرد. به گفته منبع نظامی این موشک با دقت به هدف اصابت کرد.

کد مطلب 3951297

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