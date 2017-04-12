ظرفیت های داخلی برای ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گیرد

خدیجه ربیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی برای ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیسرفت کشور است.

وی با اشاره به اینکه باید در مسیر توسعه بخش تولید کشور تلاش کرد، تاکید کرد: بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی واردات را کاهش می دهد و وابستگی ها را به خارج از کشور کاهش می دهد.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید بر اساس اقتصاد دانش بنیان توسعه یابد چرا که توسعه اقتصاد بر پایه علم و فناوری است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند تا مشکلات بیکاری کشور حل شود.