جشن روز دندانپزشک در برج میلاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر علی تاجرنیا رئیس هیت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران ضمن تشکر از حضور اساتید و همکاران دندانپزشک، به مشکلاتی ناشی از نوع نگاه غیرمنصفانه به پزشکان در ارائه خدمات اشاره کرد.

وی، میزان تعیین مالیات ها، عوارض شهرداری و نگاه هایی از این دست را به دور از شان مجموعه پزشکی کشور دانست و افزود: جامعه دندانپزشکی علاوه بر تمامی بی مهری ها، خود را از مردم جدا نمی داند و جامعه ای منسجم است.

تاجرنیا ادامه داد: علاوه بر انجمن دندانپزشکی ایران، چهارده انجمن علمی دیگر به عنوان انجمن های تخصصی در قالب شورای هماهنگی انجمن‌های علمی، فعالیت‌های علمی و صنفی را انجام پیگیر هستند.

وی در ادامه از برگزاری پنجاه و هفتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران در اردیبهشت ۹۶ خبر داد.

دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، نیز در سخنانی با اشاره به ارتقاء جایگاه دندانپزشکی در سیاست گزاری کلان در وزارت بهداشت و شکل گیری شورای سلامت دهان، گفت: جامعه دندانپزشکی کشور، همکارانی سخت کوش و گران سنگ هستند.

وی افزود: بسیاری از همکاران دندانپزشک به دلیل نوع فعالیت در حین درمان، دچار فرسایش شغلی می‌شوند. خوشبتانه انجمن دندانپزشکی ایران در دوره جدید هیت مدیره با حضور آقای دکتر تاجرنیا شامل تحرکی زایدالوصف به لحاظ صنفی شده است که به ایشان و دوستانشان در هیت مدیره انجمن خسته نباشید میگوییم.

وی در پایان با تشکر از حضور دندانپزشکان و همکاران در این جشنواره، از حضور وزیر بهداشت که نگاه ویژه ای به حوزه دندانپزشکی دارند، تشکر و قدر دانی کرد.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، نیز با تبریک روز دندانپزشک و ولادت امیرالمومنین علی (ع)، گفت: جامعه دندانپزشکی جزو گروه های بسیار ممتاز در مجموعه علوم پزشکی کشور است.

وی افزود: بخش عمده خدمات در حوزه دندانپزشکی توسط بخش خصوصی است در عین حال دولت ها و مجالس در تامین اعتبار برای حمایت از مردم به منظور خرید خدمت دندانپزشکی از بخش خصوصی ناتوان ظاهر شده اند. خوشبختانه جامعه دندانپزشکی فاصله خود را با پیشرفته ترین کشورها به حداقل رسانده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: ضمن تشکر از انجمن دندانپزشکی ایران و سازمان نظام پزشکی، عقیده دارم که خود انجمن باید از وارد شدن آسیب به حرفه دندانپزشکی جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: در حوزه دندانپزشکی و به ویژه امر پیشگیری در ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی با ۴۵ هزار نفر نیروی آموزش دیده اعم از مربیان بهداشت و بهورزان در روستاها و همچنین کاردان های سلامت دهان و مراقبین سلامت تا امروز ۳۶ میلیون از کودکان ایرانی در ۵ نوبت مورد مراقبت و پیشگیری قرار گرفته اند که نوبت نهایی آن نیز برای ۷ میلیون دانش آموز از چهارشنبه 23 فروردین رسما شروع شد تا میزان پوسیدگی دندانی کمتری را در آینده شاهد باشیم.

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 11 درصد دانش آموزان دندان های سالم دارند و سایر دانش آموزان دچار مشکل هستند.

هاشمی افزود: بازسازی و تجهیز ۲۴۰۰ مرکز بهداشتی برای دندانپزشکی و چند هزار یونیت دندانپزشکی توزیع گردیده و فرصت سازی شده تا حدود ۱۳۰۰ نفر دندانپزشک تنها در روستاها جذب شوند، ما توانسته ایم از رقم ۵ درصد به ۱۳ درصد در نقش دولت به خدمات دندانپزشکی برسیم. یعنی دولت طبق آخرین آمار ۱۳ درصد سهم در خدمات دندانپزشکی در شهر ها دارد که باید به عدد ۲۵ درصد در شهر ها و ۷۵ درصد در روستاها برسد.

در ادامه این مراسم از برگزیدگان و پیشکسوتان رشته دندانپزشکی کشور تقدیر به عمل آمد.