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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان:

میانگین اجرای طرح هادی در زنجان ۴۶ درصد است

میانگین اجرای طرح هادی در زنجان ۴۶ درصد است

زنجان-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: میانگین اجرای طرح هادی در کشور ۳۹ درصد و در زنجان ۴۶.۴ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،سجاد صنعتی منفرد ظهر چهارشنبه  در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: رسالت و وظیفه اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تامین مسکن برای محرومان و نیز بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی است.

وی ادامه داد:  بعد از تشکیل بنیاد مسکن به فرمان امام خمینی(ره) این ارگان در زمینه بهسازی مسکن روستایی،احداث مسکن روستایی، اجرای طرح هادی و دیگر زمینه‎ها فعالیت می‌کند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان افزود: بنیاد مسکن تاکنون مشا خدمات فراوانی در جمهوری اسلامی در خصوص تامین مسکن محرومین،بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث زلزله، سیل و محرومین زدایی در روستاها بوده است. 

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح جامع بهسازی مسکن روستایی بود که خوشبختانه این مهم با وفاق همه دستگاه‌های استان عملی و اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان زنجان گفت: این نهاد  تاکنون منشا خدمات فراوانی در جمهوری اسلامی و تامین مسکن محرومان، بازسازی مناطق آسیب‌دیده در حوادث زلزله و سیل و محرومیت‌زدایی در روستاها بوده است.

صنعتی منفرد تاکید کرد: از مجموع ۷۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان، خوشبختانه طرح هادی به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار این اداره‌کل برای همه این روستاها تهیه و در ۳۴۰ روستا نیز اجرا شده که ۴۶.۴ درصد است.

وی افزود: میانگین اجرای طرح هادی در کشور ۳۹ درصد و این مهم در استان زنجان ۴۶.۴ درصد بوده و در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تصریح کرد: تاکنون برای ۴۷ هزار و ۷۴ واحد مسکونی روستایی و نیز ۴۸۳۴ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سند مالکیت صادر شده است. 

صنعتی منفرد افزود: در مجموع برای ۵۸ درصد واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سند مالکیت صاد شده است و طی برنامه ششم توسعه، صدور اسناد مالکیت برای مابقی واحدهای مسکونی در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان یاد آورشد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به بحث صدور سند مالکیت واحدهای روستایی و شهری تأکید جدی دارد و تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است. 

صنعتی منفرد گفت: صدور سند واحدهای مسکونی روستایی هزینه چندانی را برای خانوارهای روستایی به دنبال ندارد و در این راستا روستاییان طی فرآیندی برای صدور سند به بنیاد مسکن مراجعه کنند و  برخی مناطق روستایی استان زنجان استقبال بسیار خوبی از صدور سند برای واحدهای مسکونی داشته‌اند.

صنعتی منفرد گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برکات و صدقات جاریه امام خمینی (ره) است و باید حفظ شود. 

کد مطلب 3951307

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