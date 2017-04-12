میانگین اجرای طرح هادی در زنجان ۴۶ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر،سجاد صنعتی منفرد ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: رسالت و وظیفه اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تامین مسکن برای محرومان و نیز بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی است.

وی ادامه داد: بعد از تشکیل بنیاد مسکن به فرمان امام خمینی(ره) این ارگان در زمینه بهسازی مسکن روستایی،احداث مسکن روستایی، اجرای طرح هادی و دیگر زمینه‎ها فعالیت می‌کند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان افزود: بنیاد مسکن تاکنون مشا خدمات فراوانی در جمهوری اسلامی در خصوص تامین مسکن محرومین،بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث زلزله، سیل و محرومین زدایی در روستاها بوده است.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح جامع بهسازی مسکن روستایی بود که خوشبختانه این مهم با وفاق همه دستگاه‌های استان عملی و اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: این نهاد تاکنون منشا خدمات فراوانی در جمهوری اسلامی و تامین مسکن محرومان، بازسازی مناطق آسیب‌دیده در حوادث زلزله و سیل و محرومیت‌زدایی در روستاها بوده است.

صنعتی منفرد تاکید کرد: از مجموع ۷۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان، خوشبختانه طرح هادی به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار این اداره‌کل برای همه این روستاها تهیه و در ۳۴۰ روستا نیز اجرا شده که ۴۶.۴ درصد است.

وی افزود: میانگین اجرای طرح هادی در کشور ۳۹ درصد و این مهم در استان زنجان ۴۶.۴ درصد بوده و در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تصریح کرد: تاکنون برای ۴۷ هزار و ۷۴ واحد مسکونی روستایی و نیز ۴۸۳۴ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سند مالکیت صادر شده است.

صنعتی منفرد افزود: در مجموع برای ۵۸ درصد واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سند مالکیت صاد شده است و طی برنامه ششم توسعه، صدور اسناد مالکیت برای مابقی واحدهای مسکونی در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان یاد آورشد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به بحث صدور سند مالکیت واحدهای روستایی و شهری تأکید جدی دارد و تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است.

صنعتی منفرد گفت: صدور سند واحدهای مسکونی روستایی هزینه چندانی را برای خانوارهای روستایی به دنبال ندارد و در این راستا روستاییان طی فرآیندی برای صدور سند به بنیاد مسکن مراجعه کنند و برخی مناطق روستایی استان زنجان استقبال بسیار خوبی از صدور سند برای واحدهای مسکونی داشته‌اند.

صنعتی منفرد گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برکات و صدقات جاریه امام خمینی (ره) است و باید حفظ شود.